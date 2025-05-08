Ozone組成限定版男團　 胡瓜加入當成入伍訓

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜的Youtube頻道《下面一位》人氣居高不下，每每發起影片都會掀起不小的討論度，大咖來賓讓觀眾頻頻留言：「這種陣容真的只有瓜哥請的到！」可以看出胡瓜在演藝圈的好人緣。

▲胡瓜與Ozon成團。（圖／下面一位）



胡瓜變身偶像，加入Ozone組成限定版男團，體驗一日男團生活，逗趣稱呼團體名稱叫做「OGUA」，這也是在演藝圈單打獨鬥的胡瓜第一次組團，令他不敢相信自己一把年紀了還可以組男團出道，相當興奮。

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▲大家一起吃火鍋。（圖／下面一位）



男團的訓練菜單首先是一天跑十公里，聽到數字的胡瓜紛紛退縮，頻頻的討價還價要刪減里程數，最後在說服下才乖乖妥協開始體能訓練。一行人在河濱練跑的氛圍讓胡瓜彷彿回到過去陸戰隊幫當兵時期，都要跑完步才能去刷牙洗臉吃飯，而Ozone平時跑步會加上歌唱訓練，一邊增強體能的同時也一邊訓練肺活量和在舞台表演唱歌的穩定度，讓胡瓜驚嘆現在的偶像訓練真是完善。

過程中胡瓜也向Ozone講解台灣男團的歷史，成員們聽得如癡如醉，只不過邊講話邊跑步，消耗了胡瓜大部分的精力，體力逐漸下降，一心只想快速結束到附近吃美食，卻還有舞蹈訓練等著他。



唱跳男團還要必備的舞蹈技能，Ozone為了胡瓜，特別編排了限定男團的舞蹈版本，在進行暖身時，胡瓜有些動作稍微吃力，Ozone見狀全部圍上協助，互動畫面像極了年輕人在幫助長者，讓胡瓜忍不住吐槽：「你們不要像照顧老人好不好！」舞蹈出身的胡瓜寶刀未老，短時間內學習完舞蹈動作，也力求完美不斷反覆練習，最後成功和Ozone成功合體齊跳，毫無違和感。



隨後胡瓜帶著Ozone來到火鍋店大快朵頤一番，問到身為偶像是否要進行嚴格的身材管理，團員透露過去當練習生時期有體重限制，如果未達標就要加強訓練，對此胡瓜相當心疼，特別吩咐Ozone要好好吃飯，展現疼惜後輩的一面。



Ozone也把握機會向胡瓜討教，面對酸民的留言如何調整心態，胡瓜分享自身經驗，透露有建設性的留言他會給予回覆並吸取建議，為了罵而罵的留言不予理會，努力做得更好，回饋給喜愛自己的粉絲朋友即可，鼓勵演藝圈的藝人可以調適此健康心態。