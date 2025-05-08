與歐陽妮妮「搬回杭州」首返台露面！　張書豪帶兒搭機…曝新生活

記者黃庠棻／台北報導

歐陽妮妮與張書豪2024年6月宣布結婚，隔年元旦在台灣生下寶貝兒子，不時會和粉絲分享育兒生活。日前開心在社群網站宣布「我們搬回杭州啦！」引起大批網友熱議。今（8）日張書豪現身新店慈濟，久違出席新戲《院長爸爸》宣傳，也談到帶著兒子搭飛機的過程。

▲歐陽妮妮、張書豪日前喜迎兒子誕生。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

張書豪今（8）日久違在新北市參加戲劇宣傳活動，與戴立忍、莫允雯、邱凱偉、蘇達、張捷一同接受媒體訪問，這也是他與老婆歐陽妮妮搬到杭州後首度回台灣，被問到帶著兒子搭飛機來回兩地，坦言自己在事前有上網做了很多功課，沒想到「最後都沒用上」。

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▲張書豪出席《院長爸爸》記者會。（圖／大愛電視提供）

原來，張書豪透露兒子搭飛機是個「天使寶寶」，在飛往杭州的去程大概只吵了十分鐘就睡著，回到台灣的班機上「狀況更是OK」，小孩甚至起降的時候都在睡覺。而目前他與歐陽妮妮台灣、杭州兩地奔波，坦言確實有點累，但強調「會希望帶著一起」，而寶寶在杭州生活了一陣子「目前沒有覺得不一樣」。

▲張書豪出席《院長爸爸》記者會。（圖／大愛電視提供）

此外，張書豪日前在大陸與好友陳妍希合體，由於女方先前才經歷離婚風波，被問到對方目前的狀態，他說道「每次看到妍希都覺得她很有活力，覺得很羨慕」，又被問到雙方的兒子本名同名，他也興奮地表示「本來不知道，是共同朋友說才知道，甚至我們是找同一個算命師算的」。

▲張書豪低調談及與歐陽妮妮的杭州生活。（圖／翻攝自張書豪IG）