阿翔被楊繡惠批「通告咖騙通告」 籃籃獨鍾大谷翔平當神膜拜

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》迎來全新改版！除了延續節目一貫的「職人精神」，將台灣各地專業職人為這片土地所做的努力，介紹給觀眾之外，新型態更加碼到台灣368鄉鎮走透透，發掘「每個地區」最厲害最吸睛的農林漁牧、傳奇人物、美食珍奇、景色風光、才藝表演、特殊設施等，帶領觀眾一起發現台灣好所在！

▲阿翔(右)被楊繡惠批騙通告。（圖／民視提供）

改版後第一集，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠以及來賓王瞳來到宜蘭頭城，展開一場充滿笑聲與驚奇的探索之旅。三人化身地區推廣大使，分別「各自為國」帶領嘉賓王瞳，一同發掘頭城最厲害、最有趣的特色亮點。節目一開始，他們就以敞篷吉普車現身頭城車站，進行熱鬧遊街。雖然艷陽高照，主持群卻活力不減，沿途熱情與民眾互動，開場氣氛就令人熱血沸騰。

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▲王瞳嘗試飛行傘。（圖／民視提供）

沒想第一站便是前往全台最東邊百貨公司，不僅如此，阿翔更提到「別人前往百貨公司不是搭捷運就是坐接駁車，而我們是坐接駁船！」原來這座「百貨公司」就位在龜山島上，由今日的船長吳睿祥親自帶路。他笑說這裡是「龜山島精品百貨」，販售的全是「大牌」，讓王瞳和楊繡惠忍不住尖叫轉圈，王瞳還笑問：「你有帶卡嗎？」

▲一群人到龜山島。（圖／民視提供）

龜山島不僅是宜蘭著名地標，更是宜蘭人的天氣預報中心。楊繡惠分享：「如果能清楚看見龜山島山頂，表示今日天氣好；若看見島上有雲且霧濛濛的則有可能會下雨。」經過大浪的顛簸，大家成功登上龜山島，這不僅是阿翔、籃籃與王瞳初次登島，就連身為宜蘭人的楊繡惠也坦言這是她60年來第一次踏上這座島嶼。島上不僅有廟宇還有學校，未遭到破壞的優美景色使大家忍不住拍起時尚大片。阿翔更突發奇想讓籃籃、楊繡惠、王瞳扮成烏龜趴在地上合影，現場笑聲不斷。

走進龜山島遊客中心，船長兒子吳政勳表示這裡就是百貨公司，大家困惑，當走到冰箱前看著滿面的知名飲料，主持人們瞬間瞭解船長口中說的「大牌」看著大家的無奈，吳政勳表示雖然沒有大家所想的精品，但有女生喜歡逛的衣服與美食街，一語再次燃起大家的希望，只見他默默打開電鍋蓋，一鍋茶葉蛋出爐，大家又氣又好笑，卻還是被不斷飄香的茶葉蛋所折服。原來這是島上唯一櫃姐阿珍所在經營販售。在這裡上班不僅每天得搭船上下班，遇到氣候不佳還會可以「自動放假」，甚至搭救難艇撤離，特殊體驗讓大家驚呼連連。

下一站主持群前往「神明的飛機場」，聽得眾人滿是疑惑？機長吳啟東表示「於12、13年前外澳接天宮玄天上帝來台約兩百年時間，透過擲筊神明指示要坐飛行傘，就算當天是烏陰天所有人都判定不能飛，卻在某時刻天空打下一道曙光，教練吳啟東親手抱著神尊成功啟航，並安全落地與其他海陸上的神尊會合。」

阿翔好奇詢問「這裡起飛的機型是波音321、330還是777？」結果教練一句「沒有啦，我們這裡是38平方米的飛行傘而已！」逗得大家哭笑不己。如此奇妙的故事讓大家感到驚奇不已躍躍欲試，紛紛拿出事先準備好的護身符與吉祥物，眾人興致高昂紛紛準備自己的護身符與吉祥物，阿翔掏出「吉伊卡哇」玩偶說：「當家裡三個小朋友吵鬧時，只要他拿出吉伊卡哇，就可以安撫小孩，所以這是他心裡的神。」籃籃表示阿翔的吉象物太過牽強，楊繡惠更吐槽「如果這是通告咖就是騙通告的」引得全場笑翻天！於是籃籃拿出他準備的「大谷翔平立牌」表示這就是他心裡的神。

王瞳身為這次嘉賓，他將初次體驗飛行傘，由於名額有限，最終王瞳選擇阿翔一同體驗空中翱翔，高空俯瞰山景海景一覽無遺，幸運時還能看見火車從腳下經過，第一次的飛行體驗也讓王瞳直呼「超好玩！」