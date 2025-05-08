周予天遭爆愛上「地表最美女騙子」　無奈揭真相：被帶風向

記者蔡琛儀／台北報導

周予天今年宣佈自立門戶，今（8日）出席火鍋品牌開幕活動，他先前被拍到疑似和《麻辣鮮師》電影版《王牌教師麻辣出擊》中飾演「琪琪」一角的柯詠云交往，由於柯詠云過去上過社會新聞，因此有「地表最美女騙子」的稱號，今周予天澄清當天被拍到其實是一群朋友，「真的就是好朋友，我還是先跟朋友健身才被拍到。」

▲周予天特地向劇組告假，出席力挺火鍋店開幕。（圖／十承十餐飲集團提供）

至於兩人有沒有發展可能，周予天則說最近太忙，沒有時間想這些事，但表示自己已經單身3、4年，「我都在過自己的生活，但卻被帶風向。」還為此將心情寫成新歌〈You Won’t Understand〉。

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不過弟弟周興哲目前已經是二寶爸，家庭幸福和樂，他坦言看到弟弟這樣的生活一半羨慕、一半又覺得慶幸自己單身，透露可能35、36歲之後才會想成家立業，「要做好全面的準備，不是開玩笑的，不能重來。」但又說，當初大姪女出生，是家裡第一個寶寶，他送了很多給姪女，如今小姪子出生，自己變得忙碌，沒有像寵大姪女一樣寵小姪子，且才見過一面，因此有點內疚。

▲周予天現場煮壽喜燒。（圖／十承十餐飲集團提供）

周予天和火鍋店的執行長Jerry是從小到大的好友，今天更特別向劇組請假來站台力挺好友，還穿上帥氣和式廚服親自示範「壽喜燒」煮法，自認廚藝還OK，透露自己擅長煮肉醬義大利麵，雖對投資餐飲副業有興趣，但還沒有遇到適合的項目。