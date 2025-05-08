新加坡產檢「只花3mins」回台見最大不同！米奇連看3醫生：第一次被在乎

記者潘慧中／綜合報導

黃鈺文（米奇）以《我愛黑澀會》班底踏入演藝圈，2023年認愛外國男友後，隔年12月開心宣布懷孕的好消息，令粉絲又驚又喜。目前懷孕8個多月的她，在社群網站有感而發地說：「最近回到台灣才感受到台灣醫生能給的情緒價值對孕婦來說多麼的欣慰。」

▲黃鈺文已經進入臨盆倒數。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



對比先前在新加坡產檢的經歷，黃鈺文8日發文分享自己感受到的巨大落差，「在新加坡幫我做產檢的醫生一直是一個沒什麼問題，不用多說的『冷靜看診』方式，『今天有什麼問題嗎？』這句話問完大概3分鐘後我就出門診了。」簡潔有效率的看診流程，卻也讓她覺得少了一份溫度。

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回台灣產檢後，黃鈺文深刻感受到醫療專業以外的「情緒價值」對孕婦的重大意義。她提到，之前在別的醫院曾希望拍攝寶寶的3D照片，卻被告知「34週太大了無法照」，讓她的伴侶相當失望。沒想到，現在的醫生馬上完成她的心願：「沒有啊，我們都從頭照到最後，而且是4D寫真集直接傳雲端喔！」

▲米奇終於看到寶寶！（圖／翻攝自Threads／mickeyhuang0126）



看到寶寶影像的那一刻，黃鈺文直呼超感動，更有趣的是，醫生反應比她還大：「好可愛喔～～～～！這個寶寶一看就是外國人的臉～～～很混血兒捏！跟我們東方的臉孔不一樣喔！」

對此，黃鈺文有感而發地說，產檢至今已看過3個醫生，但這是她第一次感受到被在乎，雖然她笑稱「這個時候的寶寶臉真的會有差嗎？不是都皺皺的」，但這份被重視的感覺已烙印在她心中。

▲黃鈺文和圈外男友將迎來第一個孩子。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



黃鈺文Threads全文：

在新加坡幫我做產檢的醫生一直是一個沒什麼問題，不用多說的「冷靜看診」方式：「今天有什麼問題嗎？」這句話問完大概3分鐘後我就出門診了。

最近回到台灣到了林正宗醫生那邊才感受到台灣醫生能給的情緒價值對孕婦來說多麼的欣慰。

話說我們一直很想要照寶寶的3D照片，之前在榮總的醫生還說你寶寶這個34週數太大了無法照喔！搞的伴侶超傷心，結果到林醫生那邊說：「沒有啊我們都從頭照到最後，而且是4D 寫真集直接傳雲端喔！」

終於看到寶寶的第一刻好感動！！但沒想到醫生比我叫的更大聲：「好可愛喔～～～～！」 「這個寶寶一看就是外國人的臉～～～」 「很混血兒捏！跟我們東方的臉孔不一樣喔！」厚！我看了三個醫生，第一次感覺到有被在乎

不過，這個時候的寶寶臉真的會有差嗎？不是都皺皺的