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偷親BTS Jin的女粉絲赴韓投案　曾炫耀「他皮膚很軟」

BTS Jin退伍後馬上辦粉絲擁抱會，但遭女粉絲偷親（右圖）。（翻攝IG@Jin of BTS、X）

▲BTS Jin退伍後馬上辦粉絲擁抱會，但遭女粉絲偷親（右圖）。（圖／翻攝IG@Jin of BTS、X）

圖文／鏡週刊

韓團BTS（防彈少年團）成員Jin（金碩珍）帥氣長相擄獲大批女粉絲，但去年的「粉絲擁抱會」上，1名女粉絲趁機偷親Jin的臉頰，事後還發文炫耀「他皮膚很柔軟」挨轟性騷，如今她已前往韓國向警方投案，至於另外1名「嘴對嘴」偷親的女性則還下落不明。

Jin去年6月12日退伍隔天，於首爾舉辦粉絲擁抱會，千名粉絲能獲得與他擁抱機會。會中，只見1名身穿白裙的A女，擁抱前就難藏雀躍情緒，一抱下去竟趁機偷親Jin的臉頰（脖子附近），Jin根本來不及躲開。

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事後A女於部落格發文「炫耀」，表示自己嘴唇碰到Jin的脖子，「他皮膚很柔嫩」，而這段偷親畫面傳開，引發粉絲不滿批評她性騷。

韓國警方後來透過國際刑事組織與日本警方跨國合作，確認女子身分，還一度因此暫停調查。韓聯社報導指出，這名女子已入境韓國並向警方自首，遭以涉嫌違反《性暴力處罰法》移送檢方偵辦。

BTS Jin人氣高，IG粉絲追蹤數超過5千萬。。（翻攝IG@Jin of BTS）

▲BTS Jin人氣高，IG粉絲追蹤數超過5千萬。（圖／翻攝IG@Jin of BTS）

不過現場這樣做的還不只她，另外有1名女子涉嫌親Jin的「嘴唇」，但因下落不明目前暫停搜查。

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