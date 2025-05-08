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懷秋認大嘴巴解散陷低潮！　離開台灣逐夢遭家人反對「跟媽起摩擦」

記者孟育民／台北報導

公視節目《誰來晚餐16》本週邀請到知名演員、歌手張懷秋擔任節目來賓，拜訪台南露天電影放映師家族，在節目中分享事業面臨低潮的心路歷程；餐桌上，張懷秋聽到璞元分享家族露天放映事業遇到的困難，也分享自己在「大嘴巴」解散後，其實也有過一段低潮期。他表示雖然自己盡量不去用「低潮」這種較為負面的邏輯去思考當時的狀況，但他也坦承那段日子的確是滿憂鬱的。

▲▼張懷秋參加《誰來晚餐16》分享低潮期的心路歷程。（圖／公視提供）

▲張懷秋參加《誰來晚餐16》分享低潮期的心路歷程。（圖／公視提供）

因為想追尋演員夢想，張懷秋選擇再次進修，把手上所有工作邀約都推掉，離開演藝圈一陣子，飛回去美國洛杉磯上表演課。張懷秋這個選擇在當時也無法讓家人理解，他說道：「比較沒有辦法理解的是我媽媽，因為媽媽覺得演藝圈就唱歌唱得好好的，那時候跟媽媽的摩擦會比較多一點。」

璞元和張懷秋，兩人在2015年因為拍攝電視劇《必娶女人》認識，璞元當時是製片助理，這次是兩人時隔10年後再次見面。回憶起當時相識的過程，張懷秋表示當時對璞元的印象很深刻，因為每次在片場相遇時，對方都會用很誇張的語氣喊『懷秋～你是我的偶像！』，原以為對方只是在逗自己開心，但相處久了發現好像真的跟對方很投緣。

▲▼張懷秋參加《誰來晚餐16》分享低潮期的心路歷程。（圖／公視提供）

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▲張懷秋追逐演員夢，如今終於被肯定。（圖／公視提供）

張懷秋坦言其實當時正處於對自己的演技自我懷疑的階段，遇到璞元熱情的支持，意外成為當時內心的一個靠岸，他表示：「因為我在拍那部戲的時候，其實對我來說是有困難度，簡單來說就是表現得不好，常常到現場有時候會自我懷疑，或是在自我責怪。那時候看到他，至少在片場，會讓我覺得生活還是繼續的很美好；他在我拍戲的那段時間中對我來說很重要。」
 

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