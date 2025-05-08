赤西仁離婚2年爆新戀情！密會廣瀨愛麗絲「戴情侶戒」他怒嗆狗仔

記者陳芊秀／綜合報導

40歲日本男星赤西仁於2023年平安夜閃電宣布離婚，與黑木梅紗結束11年婚姻，恢復單身2年的他爆出新戀情，對象是30歲女星廣瀨愛麗絲，兩人被拍到秘密約會，無名指更戴上同款情侶戒，雙方對於緋聞沒有回應。然而他昨日（7）親自發文嗆聲：「根本沒來問我。」

▲赤西仁離婚2年爆新戀情！密會廣瀨愛麗絲。（圖／翻攝自X）

據日媒《女性SEVEN》報導，廣瀨愛麗絲的友人爆料聲稱，指赤西仁與廣瀨愛麗絲在2月經過朋友介紹認識，3月就開始交往，儘管她正在拍攝新劇，仍享受約會，也經常留宿。兩人5月1日的晚間被狗仔拍到在東京一家知名涮涮鍋店約會聚餐，肩並肩地親密交談，毫無顧忌，結束後搭計程車回到住處。且5月4日兩人從她住處出來，前往一家有機超市購物，兩人的左手無名指上戴著一對相配的金戒指，閃閃發光。由於兩人都是高知名度的明星，儘管她戴著口罩，外出完全沒有變裝遮掩，一路上吸引不少行人驚訝地回頭看。有關兩人是否交往，雙方的經紀公司在截止期限前並未回應。

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緋聞剛曝光，赤西仁火速在官方X發文，直接點名爆料方：「寫著曾詢問事實確認但在期限前沒有回應，可是根本就沒有來問到我這邊啊，女性SEVEN君。」接著直言「這樣的話，到底哪裡是真的、哪裡是假的就完全搞不清楚了啊？我覺得這非常失禮」，最後更請大眾抵制不要消費，「不要浪費寶貴的金錢」。他更在留言串寫下一句「沒有買廁所衛生紙哦」，直接打臉爆料內容。

▲赤西仁發文嗆爆料狗仔「根本沒來問我」。（圖／翻攝自X）