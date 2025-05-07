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金賽綸挨砍證人「拍傷勢影片自證」！　不滿被說AI造假：真是謝囉

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓已故女星金賽綸的遺屬7日再度召開記者會，透過YouTube「橫豎研究所」及律師指控金秀賢違反兒少福利法。雖然金秀賢方已發聲反控金賽綸方造假，並將追加提告，但橫豎研究所稍早又公開證人遇襲的傷勢影片，強調一切都是事實。

▲▼金賽綸撰文過程曝光氣喊「狗崽子」媽媽發聲。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae、soohyun_k216）

▲金賽綸和金秀賢之間的交往風波越演越烈。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae、soohyun_k216）

橫豎研究所的主持人金世義表示，被砍傷的證人因不滿被說照片造假，因此直接拍攝影片證明傷勢。在影片中，一名男子先拍了另一支手機上的時間，指出拍攝時間是美國時間5月7日3點46分，男子表示，雖然自己拍了傷勢照，「但怕又有什麼鬼話，真是謝囉。」接著秀出手上的傷痕，也解釋左手因為手術後會感染的關係，沒辦法拆下部分紗布，對於必須自證，煩惱地說：「該怎麼做才好？」

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▲▼金賽綸挨砍證人「拍傷勢影片自證」：真是謝囉。（圖／翻攝自YouTube／橫豎研究所）

▲▼提供金賽綸生前錄音檔的證人拍片自證。（圖／翻攝自YouTube／橫豎研究所）

▲▼金賽綸挨砍證人「拍傷勢影片自證」：真是謝囉。（圖／翻攝自YouTube／橫豎研究所）

▲▼金賽綸挨砍證人「拍傷勢影片自證」：真是謝囉。（圖／翻攝自YouTube／橫豎研究所）

金世義表示，事情發展至此，證人決定不再變聲，直接用本人的聲音作證，接下來還將親自到韓國一起進行直播。而證人在與金世義的通話中也提到，如果連拍了傷勢影片都要說他是做假，「那我真的無話可說，好像能理解為什麼會讓人想輕生了。」

此外，金世義也公開了李鎮浩和律師高尚祿（고상록）打電話給證人的錄音檔。音檔中，李鎮浩強調自己和金秀賢的經紀公司Gold Medalist沒有關係，但卻不斷向證人要求交出金賽綸的錄音檔，也無法解釋自己能提供的韓幣10億元（約新台幣2300萬元）從何而來。

【金秀賢方律師聲明全文】

1.前言

針對今日 YouTube 頻道「橫豎研究所」（以下簡稱「豎研所」）的記者會（標題：[緊急直播]『金秀賢重大犯罪』爆料記者會）中所主張的內容，本律師作為Gold Medalist的法律代理人，向各位說明Gold Medalist的立場。

2.關於豎研所所主張的錄音檔案

豎研所在記者會上主張，已取得與已故演員金賽綸的錄音檔案。然而，該錄音檔完全是偽造的，Gold Medalist已確認該錄音檔是透過AI等技術製作而成。提供該錄音檔給豎研所的人（以下簡稱「錄音檔提供者」）其實是一名詐騙犯，先前也曾接觸Gold Medalist，聲稱手上有金賽綸為金秀賢說好話的錄音檔。錄音檔提供者曾向Gold Medalist索討金錢，並傳送了一部分包含金賽綸聲音的錄音檔，但該錄音內容已被證實是經過偽造。Gold Medalist並未接受對方的任何要求。

錄音檔提供者與金賽綸並無任何實際交集，在對Gold Medalist的詐騙不成後，便與豎研所勾結，公開了這段偽造的錄音檔。如前所述，Gold Medalist已判斷該錄音檔是透過AI等技術捏造而成，目前正進行技術驗證，一旦有結果，將立即對外公布。

3.關於豎研所聲稱的「襲擊照片」

豎研所在記者會中還主張，錄音檔提供者是在Gold Medalist或高尚祿（고상록）律師方的指使下遭到襲擊，並公開了所謂的「襲擊照片」。然而，豎研所的說法完全是無法接受的虛假主張，也不符合常理。甚至豎研所公開的「襲擊照片」，實際上在網路上搜尋就能立刻找到，他們與錄音檔提供者只是把從網路下載的照片當作「襲擊照片」來主張。

4.關於 Gold Medalist 對豎研所的應對計畫

這次豎研所的記者會，實際上是因金秀賢遭遇的虛假事實名譽毀損、跟蹤、網路性犯罪及偽造證據等，使豎研所陷入困境，為了對金秀賢進行網路攻擊而展開的又一次造假行動。Gold Medalist對此次記者會深感震驚，並認為這是豎研所過去種種主張皆屬虛假和捏造的決定性證據。豎研所的行為，屬於利用AI等技術的新型犯罪，基於偽造證據意圖毀滅金秀賢演員人格的重大犯罪行為，未來必將接受相應的懲罰。Gold Medalist預計針對此次記者會，立即以違反《跟蹤處罰法》、違反《資訊通訊網路使用促進及資訊保護等相關法律》（名譽毀損）等罪名提出告訴、告發，並將與調查機關密切合作，全力確保豎研所依照法律和原則受到懲處。以上。

2025年5月7日

株式會社Gold Medalist與金秀賢演員的告訴、告發代理人
法律事務所（有限）L.K.B & Partners

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