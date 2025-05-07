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酒後失控大鬧婚禮 　趙正平「點火燒桌巾」沒人敢攔

記者葉文正／台北報導

中天綜合台《同學來了》錄「我最難忘的那場“藝人婚禮”，太不可思議！竟比電視劇還精采」，藝人趙正平曾在沈玉琳的婚禮上被女藝人主動搭訕：「我正對面那桌有個女藝人穿得不輸新娘，她同桌其他男生說要去續攤，我去沒多久，她就用腳來勾我，我想說可能是沒踩穩，但我把腳移開，她的腳又跟過來。」

▲趙正平失控脫序燒桌巾。（圖／中天提供）

▲趙正平失控脫序燒桌巾。（圖／中天提供）

而聚會結束後，對方還要趙正平送她回家：「我說不順路，但我有幫她叫車，結果她突然癱軟往我身上倒，沒人知道她住哪，我只能跟她上車，然後一直掐她的手想把她叫醒，結果她握了我的手，勉強講出地址。」好不容易抵達目的地，對方還繼續死纏爛打：「她說『要不要上來喝杯茶』，我說沒關係，她就在門口跟我拉扯，我就直接跟她講『我有女友』，把她打醒。」

▲趙正平失控脫序燒桌巾。（圖／中天提供）

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▲凱希。（圖／中天提供）

依依則害怕在婚禮上碰到發酒瘋的人：「前陣子參加婚禮，有個年輕的小夥子沒喝醉前看起來蠻文青的，喝醉後就失態，他去請新郎長輩拍照的時候，他打人家後腦勺，賓客拍照的時候也很兇地說『是不會笑一下是不是』，直到婚禮結束他都還在叫囂。」

▲趙正平失控脫序燒桌巾。（圖／中天提供）

▲依依。（圖／中天提供）

趙正平聽完想起自己也曾在婚禮上酒後失態：「我忘記是潘若迪還是高山峰的婚禮，因為我只記得最後我看到人的臉會變成3個，然後動不動就要去廁所吐。」沒想到後面還有更脫序的狀況：「我聽到餐廳外有人放鞭炮，我拿著打火機說我也要放鞭炮，但我一直找不到鞭炮，就開始燒桌巾，旁邊的人嚇死，但又沒人敢攔我，畢竟我發起狂來連我自己都怕，直到燒起來後，才有人把我架起來拖到門口。」

凱希則在主持婚禮時出糗：「我去主持志強哥跟智希的婚禮，前一天跟志強哥開會時，他說開場完後有安排一段時間讓藝人朋友上台唱歌，這段時間我們可以輕鬆同樂，我理解的意思是這一段我可能不用在台上，所以當前一段結束的時候，我就先去吃飯了。」但她卻在吃飯時不小心喝醉了：「我坐的桌次有很多前輩，他們都跑來一起喝，我酒量沒有很好，但也不太敢拒絕，所以到後面我也開始在晃。」甄莉也以自身經驗，提醒即將在5月辦婚禮的依依桌位該怎麼安排：「我建議要實名制，每個桌上都要有名牌比較好，因為有一個藝人不但會蹭人家的婚禮，還會去搶捧花、拍影片蹭其他藝人流量，你們要注意一下。」

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