邵雨薇新戲再合作李國毅！　糾纏施柏宇「談三角戀」他曬黑認不出

記者黃庠棻／台北報導

轟動全台的原創沉浸式劇場《微醺大飯店：1980s》正式宣布改編成影集。由李國毅、邵雨薇、施柏宇、李沐、蔡思韵、黑嘉嘉及王碩瀚主演的影集《微醺大飯店1980s》，日前在高雄麗尊酒店舉辦開鏡儀式，製作人高珈琳、徐志怡率導演洪子鵬、編劇吳洛纓與演員一同出席。

▲影集《微醺大飯店1980s》開鏡，由李國毅、邵雨薇、施柏宇、李沐、蔡思韵、黑嘉嘉及王碩瀚主演。（圖／一念電影提供）

影集《微醺大飯店1980s》改編自沉浸式體驗製作團隊「驚喜製造」旗下的知名獲獎系列IP，劇場演出期間共吸引逾3萬5千人體驗朝聖。影集版的改編特別邀請曾執導備受好評的商戰時代劇《商魂》導演洪子鵬與金鐘編劇吳洛纓強強聯手，以高雄為背景，重現80年代的港都風情。

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故事圍繞著一間「微醺大飯店」展開，包括繼承家業的飯店總經理、來自眷村的飯店副總、擁有跑船經驗的飯店經理、來自香港的當紅歌手等7個角色串起關於「遺憾」的故事。

▲影集《微醺大飯店1980s》開鏡，由李國毅、邵雨薇、施柏宇、李沐、蔡思韵、黑嘉嘉及王碩瀚主演。（圖／一念電影提供）

影集卡司陣容華麗，李國毅和邵雨薇繼《商魂》再合作，加入在《想見你》有亮眼表現的施柏宇組成的「三劍客」，共同打造轟動一時的國際五星級大飯店，除了同為理想打拚，也少不了剪不斷理還亂的三角情感。

▲李國毅、邵雨薇、施柏宇組成「三劍客」。（圖／一念電影提供）

開鏡當天，飾演飯店總經理的李國毅西裝筆挺，邵雨薇、施柏宇則以飯店經理造型亮相。李國毅表示「高雄真的很熱，民眾也熱情，很喜歡在這邊拍戲放鬆的感覺！」邵雨薇笑說「身為高雄人，很不習慣自己以復古打扮出現在高雄，蠻有趣的。」

▲邵雨薇主演影集《微醺大飯店1980s》。（圖／一念電影提供）

施柏宇特別蓄鬍和曬黑，新造型一度讓眾人認不出，他笑說「我飾演的角色本來在跑船，後來才進到飯店工作，原本單獨拍都還好，和他們站一起才發現色差好明顯！」他透露前不久去搭高雄捷運竟被問路，儼然已融入當地生活。

▲施柏宇主演影集《微醺大飯店1980s》。（圖／一念電影提供）

「圍棋女神」黑嘉嘉驚喜加入演出陣容，劇中和施柏宇有神秘關聯，是串起事件的關鍵人物，她坦言起初壓力有點大，感謝導演給予很大空間，拍起來沒那麼緊張，也賣關子說「我的造型會蠻突破的」。

▲黑嘉嘉主演影集《微醺大飯店1980s》。（圖／一念電影提供）



另一個亮點是香港女演員蔡思韵，飾演飯店開幕時重金禮聘的當紅女歌手，周旋在三個男人之間，她形容角色是「敢愛敢恨的野玫瑰」，美艷性感但內心柔軟。有趣的是，被問起最大挑戰，蔡思韵竟笑說是「中文不能太標準」，因為她以前在台灣生活、念書，沒有太多口音，這次反而需要練習港腔中文。

▲蔡思韵加入《微醺大飯店1980s》演出。（圖／一念電影提供）

難得在高雄長時間拍攝，蔡思韵也直呼「真的很熱，美食也多。牛肉麵、蛋餅都好好吃，但都要自我提醒不能吃，因為這次很多貼身的衣服，只能淺嚐。」

▲李國毅主演影集《微醺大飯店1980s》。（圖／一念電影提供）

《微醺大飯店1980s》由一念電影、絡思本娛樂製作拍攝，文化內容策進院、高雄人、驚喜製造股份有限公司，以及許多深耕高雄並支持在地文化事業的企業品牌如台畜敦南股份有限公司、三餘創投股份有限公司、舊振南食品股份有限公司、樺澺茶行有限公司與劉教授婦產科診所共同出品。本影集獲文化部影視局、文策院國發基金和高雄劇大力支持，預計拍攝至5月底。

今年10月，驚喜製造也將於高雄重啟高人氣的《微醺大飯店 The Great Tipsy》沉浸式劇場系列作品，重現台北演出時的打卡熱潮，並在高雄展開為期3年定目演出，繼續拓展「微醺宇宙」。