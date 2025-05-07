全文／金秀賢發表4點律師聲明反擊！　加碼開告曝「詐騙犯勒索未果」

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓已故女星金賽綸的家屬7日再度召開記者會，指控金秀賢「違反兒少福利法」，並公開金賽綸生前自白音檔；YouTuber「橫豎研究所」還稱證人遭殺手襲擊。對此，金秀賢方於稍早發表正式聲明，表示將針對橫豎研究所加碼提告。

▲金賽綸的遺屬7日再指控金秀賢違反兒少福利法。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae、soohyun_k216）

金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist 7日發出律師聲明，指出橫豎研究所公開的音檔經查證後確認為偽造，且音檔的提供者實為一名詐騙犯。Gold Medalist表示，該人士曾聲稱手中握有金賽綸替金秀賢說好話的錄音檔，試圖向Gold Medalist索取金錢，「但該錄音內容已被證實是經過偽造。Gold Medalist並未接受對方的任何要求。」

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金秀賢方律師表示，錄音檔提供者與金賽綸並無任何實際聯繫，且在勒索Gold Medalist未果後，便與橫豎研究所合作公開偽造內容。目前，Gold Medalist已著手進行技術驗證，並承諾一旦有結果，將第一時間向外界公開。

▲▼金賽綸家屬再度召開記者會指控金秀賢，並公開金賽綸生前錄音檔及證人遇襲照。（圖／翻攝自YouTube）

此外，針對記者會中公開的「襲擊照片」，金秀賢方同樣予以反駁，指該照片並非真實證據，而是從網路下載的圖片，「這次豎研所的記者會，實際上是因金秀賢遭遇的虛假事實名譽毀損、跟蹤、網路性犯罪及偽造證據等，使豎研所陷入困境，為了對金秀賢進行網路攻擊而展開的又一次造假行動。」

Gold Medalist已表明，將對橫豎研究所的行為採取法律行動，包括以名譽毀損、跟蹤罪及偽造證據等罪名提出告訴與告發，「豎研所的行為，屬於利用AI等技術的新型犯罪，基於偽造證據意圖毀滅金秀賢演員人格的重大犯罪行為，未來必將接受相應的懲罰。」

【金秀賢方律師聲明全文】

1.前言

針對今日 YouTube 頻道「橫豎研究所」（以下簡稱「豎研所」）的記者會（標題：[緊急直播]『金秀賢重大犯罪』爆料記者會）中所主張的內容，本律師作為Gold Medalist的法律代理人，向各位說明Gold Medalist的立場。

2.關於豎研所所主張的錄音檔案

豎研所在記者會上主張，已取得與已故演員金賽綸的錄音檔案。然而，該錄音檔完全是偽造的，Gold Medalist已確認該錄音檔是透過AI等技術製作而成。提供該錄音檔給豎研所的人（以下簡稱「錄音檔提供者」）其實是一名詐騙犯，先前也曾接觸Gold Medalist，聲稱手上有金賽綸為金秀賢說好話的錄音檔。錄音檔提供者曾向Gold Medalist索討金錢，並傳送了一部分包含金賽綸聲音的錄音檔，但該錄音內容已被證實是經過偽造。Gold Medalist並未接受對方的任何要求。

錄音檔提供者與金賽綸並無任何實際交集，在對Gold Medalist的詐騙不成後，便與豎研所勾結，公開了這段偽造的錄音檔。如前所述，Gold Medalist已判斷該錄音檔是透過AI等技術捏造而成，目前正進行技術驗證，一旦有結果，將立即對外公布。

3.關於豎研所聲稱的「襲擊照片」

豎研所在記者會中還主張，錄音檔提供者是在Gold Medalist或高尚祿（고상록）律師方的指使下遭到襲擊，並公開了所謂的「襲擊照片」。然而，豎研所的說法完全是無法接受的虛假主張，也不符合常理。甚至豎研所公開的「襲擊照片」，實際上在網路上搜尋就能立刻找到，他們與錄音檔提供者只是把從網路下載的照片當作「襲擊照片」來主張。

4.關於 Gold Medalist 對豎研所的應對計畫

這次豎研所的記者會，實際上是因金秀賢遭遇的虛假事實名譽毀損、跟蹤、網路性犯罪及偽造證據等，使豎研所陷入困境，為了對金秀賢進行網路攻擊而展開的又一次造假行動。Gold Medalist對此次記者會深感震驚，並認為這是豎研所過去種種主張皆屬虛假和捏造的決定性證據。豎研所的行為，屬於利用AI等技術的新型犯罪，基於偽造證據意圖毀滅金秀賢演員人格的重大犯罪行為，未來必將接受相應的懲罰。Gold Medalist預計針對此次記者會，立即以違反《跟蹤處罰法》、違反《資訊通訊網路使用促進及資訊保護等相關法律》（名譽毀損）等罪名提出告訴、告發，並將與調查機關密切合作，全力確保豎研所依照法律和原則受到懲處。以上。

2025年5月7日

株式會社Gold Medalist與金秀賢演員的告訴、告發代理人

法律事務所（有限）L.K.B & Partners