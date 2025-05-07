ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

贏過死神的女人！《絕命終結站》25年來最強阿嬤出現　一本筆記本保全家3代

記者蕭采薇／台北報導

暌違多年推出新作的經典恐怖片《絕命終結站 血脈》，作為該系列25週年紀念之作，日前該片社群評價解禁，觀眾熱議本片竟然出現25年來最強阿嬤，讓死神殺不死、更靠著一本「死亡筆記本」讓一家三代保命多年，劇情超狂展開讓影迷直接為「全系列最佳」。

▲《絕命終結站 血脈》主角靠著最強阿嬤給的「死亡筆記本」，幫助家人逃過死劫。（圖／華納提供）

▲《絕命終結站 血脈》出現最強阿嬤，分析過去5集全角色死法，跟死神對槓。（圖／華納提供）

原來該角色為主角史黛芬妮的阿嬤，竟將歷年死神殺人手法全部整理在筆記本中，讓後代子孫能學習保命，可說是本系列首次出現能與死神對槓的超強主角，讓搶先觀影的觀眾驚呼「快聽阿嬤的話！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

經典恐怖片系列《絕命終結站》一向以出乎意料的精彩死法，備受影迷推崇，特別是像電扇、冰塊、除草機等看似無害的生活常見物品，在電影裡都能成死神索命的絕佳工具，沒想到自系列問世25年以來，新片《絕命終結站 血脈》竟首度出現一位能與死神抗衡的狠角色，主角的阿嬤不僅阻止了一場本該造成傷亡慘重的大災難，更分析了過去5集多位角色的死法，整理出死神的「死亡公式」幫助家人逃過死劫，可說是死神遇到的最強敵人。

▲《絕命終結站 血脈》主角靠著最強阿嬤給的「死亡筆記本」，幫助家人逃過死劫。（圖／華納提供）

▲《絕命終結站 血脈》主角靠著最強阿嬤給的「死亡筆記本」，幫助家人逃過死劫。（圖／華納提供）

而在系列電影中多次給予主角們提醒的「神秘驗屍官」，也將在新片《絕命終結站 血脈》再度現身，並向主角預告「規則改變了」，本片劇情將揭曉這位神祕角色的背後故事，為影迷解答這個苦等25年的最大彩蛋。

新片《絕命終結站 血脈》出現最強阿嬤，靠著死亡筆記本指引家人躲過死神追殺，導演亞當史坦、查克利普夫斯基則透露「其實我們做過一樣的事！」原來兩人當初在提案時，真的將過去5部電影的各種死法逐一分析，把破百種死法整理成Excel表格，兩人表示「為了重啟《絕命終結站》系列電影，我們以資深粉絲的角度研究過去所有死亡橋段，並藉此打破規則、發想從未出現的新死法。」

▲《絕命終結站 血脈》主角靠著最強阿嬤給的「死亡筆記本」，幫助家人逃過死劫。（圖／華納提供）

▲《絕命終結站 血脈》（左起）導演亞當史坦、查克利普夫斯基，重啟經典恐怖片系列。（圖／華納提供）

這些努力不僅讓兩位導演成功重啟這個經典恐怖片IP，更將這段過程完美融入劇情，成為角色抵抗死神的保命武器。《絕命終結站 血脈》劇情描述大學生史黛芬妮飽受反覆出現的暴力惡夢所困擾，於是決定回到家鄉，尋找唯一可能打破這個循環的人，並拯救家人免於無法避免的可怕厄運。《絕命終結站 血脈》將於5月9日、10日舉辦搶先場，5月14日全台上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

【撞到頭會痛到哭】提醒完學員後皮拉提斯老師下秒親身示範XD

推薦閱讀

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

宥勝爆離婚！　復出無望「妻子慈惠護短」團購遭殃…配偶欄空白

宥勝爆離婚！　復出無望「妻子慈惠護短」團購遭殃…配偶欄空白

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像床照」！　做完嘲笑小三：上床有海帶味

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像床照」！　做完嘲笑小三：上床有海帶味

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！　她生前錄音檔：真的很可怕

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！　她生前錄音檔：真的很可怕

快訊／金賽綸生前自白：國二被迫和金秀賢發生關係！　偷拍性愛照威脅

快訊／金賽綸生前自白：國二被迫和金秀賢發生關係！　偷拍性愛照威脅

慈惠力挺「愛能超越一切」今傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

慈惠力挺「愛能超越一切」今傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

李珠珢應援非C位不站！　遭知情人士爆沒禮貌「無底線鬧事」

李珠珢應援非C位不站！　遭知情人士爆沒禮貌「無底線鬧事」

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」重啟活動遭抵制

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」重啟活動遭抵制

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

宥勝婚變導火線傳2原因！　知情者爆：2人早就離婚…配偶欄悄空白

宥勝婚變導火線傳2原因！　知情者爆：2人早就離婚…配偶欄悄空白

八點檔女星江泳錡前夫突然過世　她含悲處理後事跟事業　「當時在他身邊」

八點檔女星江泳錡前夫突然過世　她含悲處理後事跟事業　「當時在他身邊」

Makiyo「司機不是老實人」　看完判決書超氣…揭醉毆司機案細節

Makiyo「司機不是老實人」　看完判決書超氣…揭醉毆司機案細節

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

宥勝爆離婚！　復出無望「妻子慈惠護短」團購遭殃…配偶欄空白

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像床照」！　做完嘲笑小三：上床有海帶味

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！　她生前錄音檔：真的很可怕

快訊／金賽綸生前自白：國二被迫和金秀賢發生關係！　偷拍性愛照威脅

慈惠力挺「愛能超越一切」今傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

李珠珢應援非C位不站！　遭知情人士爆沒禮貌「無底線鬧事」

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」重啟活動遭抵制

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

宥勝婚變導火線傳2原因！　知情者爆：2人早就離婚…配偶欄悄空白

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

絕命終結站 血脈, 絕命終結站

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 主持人白心儀印度拍攝遇險　「孟加拉虎對著我衝過來」結果曝光
  2. 金賽綸證人被砍照「爆是圖庫抓的」！　YTR提3點反擊：音檔是AI造假
  3. 孟耿如《與惡2》第一集就領便當　製作人親曝「戲份刪不掉」原因
  4. 金賽綸證人遭砍「驚動FBI出手調查」！2殺手襲擊　家屬怒控：教唆殺人
  5. 「精神不好，是熙媛接住我」　周渝民《與惡2》訪問…罕談前女友
  6. 劉以豪目睹女友中邪失常　曹佑寧誤觸禁忌驚喊：全身起雞皮疙瘩
  7. 贏過死神的女人！《絕命終結站》25年來最強阿嬤出現　一本筆記本保全家3代
  8. 金賽綸生前留「1小時30分錄音檔」　高層出40億收買失敗…爆料者遭襲
  9. 快訊／持金賽綸1.5hrs錄音檔「檢舉人遭刺傷」！頸部遭刺9刀傷濺血照震撼
  10. 金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像床照」！　做完嘲笑小三：上床有海帶味

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366