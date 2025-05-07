贏過死神的女人！《絕命終結站》25年來最強阿嬤出現　一本筆記本保全家3代

記者蕭采薇／台北報導

暌違多年推出新作的經典恐怖片《絕命終結站 血脈》，作為該系列25週年紀念之作，日前該片社群評價解禁，觀眾熱議本片竟然出現25年來最強阿嬤，讓死神殺不死、更靠著一本「死亡筆記本」讓一家三代保命多年，劇情超狂展開讓影迷直接為「全系列最佳」。

▲《絕命終結站 血脈》出現最強阿嬤，分析過去5集全角色死法，跟死神對槓。（圖／華納提供）

原來該角色為主角史黛芬妮的阿嬤，竟將歷年死神殺人手法全部整理在筆記本中，讓後代子孫能學習保命，可說是本系列首次出現能與死神對槓的超強主角，讓搶先觀影的觀眾驚呼「快聽阿嬤的話！」

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經典恐怖片系列《絕命終結站》一向以出乎意料的精彩死法，備受影迷推崇，特別是像電扇、冰塊、除草機等看似無害的生活常見物品，在電影裡都能成死神索命的絕佳工具，沒想到自系列問世25年以來，新片《絕命終結站 血脈》竟首度出現一位能與死神抗衡的狠角色，主角的阿嬤不僅阻止了一場本該造成傷亡慘重的大災難，更分析了過去5集多位角色的死法，整理出死神的「死亡公式」幫助家人逃過死劫，可說是死神遇到的最強敵人。

▲《絕命終結站 血脈》主角靠著最強阿嬤給的「死亡筆記本」，幫助家人逃過死劫。（圖／華納提供）

而在系列電影中多次給予主角們提醒的「神秘驗屍官」，也將在新片《絕命終結站 血脈》再度現身，並向主角預告「規則改變了」，本片劇情將揭曉這位神祕角色的背後故事，為影迷解答這個苦等25年的最大彩蛋。

新片《絕命終結站 血脈》出現最強阿嬤，靠著死亡筆記本指引家人躲過死神追殺，導演亞當史坦、查克利普夫斯基則透露「其實我們做過一樣的事！」原來兩人當初在提案時，真的將過去5部電影的各種死法逐一分析，把破百種死法整理成Excel表格，兩人表示「為了重啟《絕命終結站》系列電影，我們以資深粉絲的角度研究過去所有死亡橋段，並藉此打破規則、發想從未出現的新死法。」

▲《絕命終結站 血脈》（左起）導演亞當史坦、查克利普夫斯基，重啟經典恐怖片系列。（圖／華納提供）

這些努力不僅讓兩位導演成功重啟這個經典恐怖片IP，更將這段過程完美融入劇情，成為角色抵抗死神的保命武器。《絕命終結站 血脈》劇情描述大學生史黛芬妮飽受反覆出現的暴力惡夢所困擾，於是決定回到家鄉，尋找唯一可能打破這個循環的人，並拯救家人免於無法避免的可怕厄運。《絕命終結站 血脈》將於5月9日、10日舉辦搶先場，5月14日全台上映。