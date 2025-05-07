快訊／金秀賢方反擊了！　對金賽綸家屬開記者會「深表憂慮」

記者劉宜庭／綜合報導

對於金賽綸家屬稍早宣布將於今（7日）下午1點，針對金秀賢的重大犯罪召開記者會一事，金秀賢所屬經紀公司 Gold Medalist稍早也發表回應：「繼上次記者會後，再次散播有關金秀賢的虛假事實，我們對此深表憂慮。」

▲金秀賢3月底曾開記者會。（圖／達志影像）

對於YouTube 頻道「橫豎研究所」今日（7日）預告下午1點（台灣時間）將舉行記者會，金秀賢所屬經紀公司 Gold Medalist反擊表示：「繼上次記者會後，再次散播有關金秀賢的虛假事實，我們對此深表憂慮。」接著補充說：「對於未經證實的單方面主張，懇請媒體在報導時進行事實確認，避免因虛假事實的散播與擴大再生產而導致無辜受害。」

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「橫豎研究所」自今年3月起，與金賽綸的遺屬共同指控金秀賢，聲稱他自2015年起與當時年僅15歲的金賽倫交往，這段關係持續長達6年。面對指控，金秀賢方面並未否認與金賽綸曾有過戀愛關係，但強調兩人並非從金賽綸未成年時期開始交往。金秀賢的法律代表也已展開法律行動，對於相關言論將進行強力回應。

▲金賽綸2月離世。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）



針對這起爭議，金賽綸遺屬的律師富智錫及YouTube頻道「橫豎研究所」代表金世義宣布今將召開第二次記者會，「我們將召開記者會揭露金秀賢的重大犯罪，此次事件非常嚴重，看過記者會內容後大家便會了解。」