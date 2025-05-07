Lisa內褲印「人臉圖案」掀爭議！　網放大近看…疑是民權運動之母

記者劉宜庭／綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK成員Lisa 6日出席2025 Met Gala 大都會藝術博物館慈善晚宴，以大膽的紅毯造型亮相，但因連身衣上的「人臉印花」設計，意外引發爭議。

▲Lisa連身衣意外引發爭議。（圖／CFP）



今年主題聚焦於黑人紳士文化「Superfine: Tailoring Black Style（超凡風範：訂製黑人風尚）」該活動的造型主軸「Tailored for You」，鼓勵嘉賓詮釋西裝與紳士風格，也向傳統男裝致敬。Lisa造型堪稱大膽之最，作為當天穿著訂製連身裝，搭配黑色絲襪性感亮相。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，Lisa下半身的人臉印花設計，卻意外引發爭議，被指內褲部位疑似繡有一位酷似美國人權運動家羅莎帕克斯（Rosa Parks）的臉部圖案，此舉引來部分網友批評不敬，掀起正反兩面說法熱議。羅莎帕克斯1955年12月1日在阿拉巴馬州蒙哥馬利市一輛擁擠的公車上，拒絕讓座給白人乘客。後來她遭到警方逮捕。但此事件後來引爆了波瀾壯闊的美國黑人民權運動，並成功促使最高法院裁定該規定違憲，有著「民權運動之母」的封號。

▲Lisa身穿LV特別訂製蕾絲裝配人物肖像三角褲與Logo絲襪。（圖／路透社）



對此，Lisa代言品牌Louis Vuitton向外媒《The Cut》回應：「該印花是畫家亨利泰勒（Henry Taylor）的作品，他以繪製人生中遇到的人物肖像而聞名。」至於印花是否包含羅莎帕克斯的問題，品牌則未正面回應，強調：「亨利泰勒的作品中既描繪了不知名的面孔，也描繪了知名的人物。」