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慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

宥勝強制猥褻案發以前，慈惠（左）靠著宥勝老婆的名號，生意做得風生水起，業績高到不輸其他女 星。（翻攝自慈惠IG）

圖文／鏡週刊

回顧慈惠一路傻愛宥勝，甚至當年還有新聞報導，宥勝曾經甩掉慈惠，跟一個「白富美」的女子交往，論及婚嫁，告吹之後又回頭找上慈惠；兩人被週刊拍到過夜，宥勝才稱「終於願意去面對這件事。」「突然發現身邊這位才是最重要的啊！」接著慈惠未婚懷孕，當時是2014年。

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只是2014年、慈惠懷第一胎的期間，宥勝因拍《22K夢想高飛》猛追孟耿如，惹怒孟耿如當時的男友黃子佼。事件直到了2017年，才因為黃子佼拒絕與宥勝同台正式炸開，當時「微風廣場」百貨公司的活動，因為出席來賓有宥勝，黃子佼拒絕主持並坦言：「我可以請辭沒關係，如果他們堅持要他（宥勝）出席，我這個錢不賺沒有關係。」沒想到如今兩個男的各自家庭落得如此下場。

孟耿如、宥勝合作《22K夢想高飛》傳出緋聞，不過當時各自有伴，如今兩家都已社會性死亡。（翻攝自三立電視YouTube）

▲孟耿如、宥勝合作《22K夢想高飛》傳出緋聞，不過當時各自有伴，如今兩家都已社會性死亡。（翻攝自三立電視YouTube）

之前本刊讀者直擊黃子佼（右）與孟耿如（左）牽著女兒（中）出門喝咖啡，外界的反應與宥勝復出影片雷同。（讀者提供）

▲之前本刊讀者直擊黃子佼（右）與孟耿如（左）牽著女兒（中）出門喝咖啡，外界的反應與宥勝復出影片雷同。（讀者提供）

慈惠與宥勝2015年結婚後，宥勝在2016年婚內犯下強制猥褻案件；由此可知，慈惠對於宥勝的包容與大愛真的非比尋常，包括同意宥勝賣掉房子環島、在不知情的狀態下被安排出國散心，以及幫忙向宥勝舔耳揉胸案的受害女子求情，一路以來都讓外界嘖嘖稱奇。

至於慈惠的事業大受宥勝拖累，也被疑是兩人決定劃清界限的一大考量。自從宥勝「社會性死亡」之後，慈惠不離不棄成為家中支柱，靠經營購物社團、健康食品直銷生意，維持一家四口生活。

慈惠的臉書社團有高達35萬人支持，但因宥勝案子影響，少了6千人左右。（翻攝自慈惠的168號店臉書）

▲慈惠的臉書社團有高達35萬人支持，但因宥勝案子影響，少了6千人左右。（翻攝自慈惠的168號店臉書）

有人算過慈惠光是去年5月就推出了20至30種商品團購，包括雨衣、粽子、果乾零食、背包、喉糖、水果到電風扇都有，也引來黃子佼性騷案的吹哨者發聲，對比另一案受害者大牙「月收僅剩一萬元」，慈惠則是「一個月開36個團購」，「36個團購是什麼概念？不只是一口飯，還可以飽到吐！」言論一出，多數網友都贊同，最終宥勝夫妻決定離婚撇清關係，也是可能奏效的止血做法。

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