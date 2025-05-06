曹西平「收私訊約上節目怒了」　痛批沒禮貌：瞧不起我嗎？

記者王靖淳／綜合報導

資深藝人「四哥」曹西平近年淡出演藝圈，在台中經營飾品店，平時會透過社群分享生活的他，最近在臉書發文透露，對演藝圈近年流行以簡訊或私訊邀約藝人上節目的做法感到不滿。

▲曹西平會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）

曹西平指出，自己收到類似的邀約時，感到相當困惑及不被尊重的感受，「我是誰？需要這樣子的方式邀請我嗎？」他更質疑，這樣的邀約方式是否代表對他的輕視，甚至認為這種隨便的聯繫，根本不應該存在於圈內，「過氣老藝人是嗎？不然怎麼會是這樣子的邀請法。」

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曹西平進一步抨擊這種「寫寫訊息就要邀人參加節目」的做法，並強調無論是邀婚、報喜或工作邀約都淪為私訊處理，讓他忍不住反問：「這是種尊重嗎？還是我落伍了？跟不上時代了。」他直言無論節目多棒，都無法接受這樣的邀請，且認為對方太隨便，也讓他質疑如今演藝圈是否已變得如此沒禮貌。

▲曹西平收沒禮貌訊息邀上節目。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）

最後，曹西平強調自己身為出道超過40年的藝人，不會為了曝光而接受任何不尊重的邀約，並直言：「我出道時你們都還沒有出生啊，我站在舞台上唱著〈野性的青春〉時，你們還不知道在那裡？你們瞧不起我是嗎？」他公開向網友喊話，希望大家留言和他分享看法，「換作是你們，你們會去嗎？各位留個言評論一下。」

【曹西平臉書全文】

是我老了吧

還是現在的人有什麼問題嗎？

寫寫訊息就要邀請人家

參加節目

我看了我都想笑

我是誰？

需要這樣子的方式邀請我嗎？

恩

過氣老藝人是嗎？

不然怎麼會是這樣子的邀請法

非常尊重

我很感謝

結婚邀請也是寫訊息生孩子也是寫訊息

找人家上節目也是寫訊息

太多太多了

這是種尊重嗎？

還是我落伍了

跟不上時代了

我不知道你們跩什麼以為你們是誰

到底有多了不起

怎麼可以這麼不尊重人瞧不起人

寫寫訊息人家就會去參加了嗎？

太好笑

真的搞不清楚

我管你是誰有多紅或是節目有多棒

我不接受這種沒有禮貌的邀請

太不尊重人了

四哥縱橫演藝圈四十多年

我出道時你們都還沒有出生啊

我站在舞台上唱著野性的青春時

你們還不知道在那裡？

你們瞧不起我是嗎？

我自己還很瞧的起我自己啊

因為我是專業的職業歌星我可是有歌星證的

你們真的太隨便了

演藝圈什麼時候變的這麼沒有禮貌這麼隨便

我說的是真話以前的人怎麼敢這樣子邀請人家上節目？

八百年不聯絡結婚邀請人家寫訊息

生孩子也給你寫訊息

邀請上節目也是寫訊息

真的是什麼玩意

笑死人

四哥的年紀我還在乎紅不紅嗎？

四哥的年紀我還在乎上不上節目嗎？

四哥的年紀還在乎誰記得不記得我嗎？

換作是你們你們會去嗎？

各位留個言評論一下

謝謝????

醜八怪醜死了這些人

#沒禮貌的人還真不少以為自己是誰