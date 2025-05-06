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劉雨柔自認快樂孕婦「每天都開心」　甜讚胡凱翔：謝謝親愛的你

記者王靖淳／綜合報導

女星劉雨柔2023年認愛職籃球星胡凱翔，大年初一公開懷孕喜訊，日前更透露寶寶的性別是女生。平時會在社群記錄日常生活的她，最近發文分享懷孕心情，直言自己是位「快樂的孕婦」，同時也在文末標記另外一半的社群帳號，甜蜜表示：「謝謝我親愛的你。」

▲▼劉雨柔（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔2023年認愛胡凱翔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔透露自己每天從起床就都感到開心，不曾情緒失控、失落或難過的心情。她認為懷孕不該成為生活的壓力來源，而是該放慢腳步、探索自己的身體變化，「每天依然悠悠哉哉的保養自己、妝點自己，沒有妊娠紋，也不該蓬頭垢面，讓自己看了不開心。從起床開始，就把營養品全部都吃好吃滿，沒有便秘不打緊，一天還都要上4次廁所。」

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除了保持良好的自身狀態，劉雨柔也強調「另一半的支持」對孕期情緒穩定的重要性。她列出心中理想的條件，包含「情緒穩定、觀察入微、細心體貼、吃苦耐勞，永遠以妳為出發點」。她認為兩個人的良善互動是關鍵，能不憋情緒、不拐彎抹角，溝通出真正的需求與不適，這樣才不會讓懷孕過程變成「委屈、吃力不討好」的惡夢。

▲▼劉雨柔（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔會在社群分享孕期生活。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

最後，劉雨柔感性表示，自己相當幸運，能與另一半在沒有太多摩擦的情況下，默契地陪伴彼此度過孕期的每個階段。無論是孕期的不適或變化，他們都能一同面對、一起記錄，「兩個人把關係處理成一個善的循環，那麼狀態不只會超好，看起來也才會是幸福的、漂亮的。」並感謝對方一路的支持，讓她成為「每天都好快樂的孕婦」。

【劉雨柔IG全文】

快樂的孕婦

當一個快樂的孕婦
就是每天從起床開始就都開開心心的
沒有半次情緒失控、沒有失落、沒有委屈、沒有難過

每天依然悠悠哉哉的保養自己、妝點自己
沒有妊娠紋，也不該蓬頭垢面，讓自己看了不開心

從起床開始，就把營養品全部都吃好吃滿
沒有便秘不打緊，一天還都要上4次廁所

當一個快樂又幸運的孕婦
除了從放慢腳步、探索自己身體變化之外
最重要的⚠️
最重要的⚠️
最重要的⚠️
·
·
·
當然還需要擁有一個
✅情緒穩定
✅觀察入微
✅細心體貼
✅吃苦耐勞
✅永遠以妳為出發點
⋯的另一外一伴

兩個人擁有良善的互動關係很重要‼️
凡事不憋在心裡、不突然爆發、不拐彎抹角
他不知道妳的不舒服、不知道妳的需求、不知道妳的狀態
那就好好地告訴他 妳需要的是什麼

而你要盡可能的幫忙搭把手、不拖延、不埋怨、不失控

我很幸運，在沒有太多摩擦的情況下
我們就能很有默契的，一直這樣相互陪伴著彼此
一起紀錄著孕期的所有不適以及變化，當然還有歡樂
懷孕的過程應該是美好的
我們都盡量不要讓他變成是一件委屈、吃力不討好的惡夢
兩個人把關係處理成一個善的循環
那麼狀態不只會超好，看起來也才會是幸福的、漂亮的
把這一路的小小心得濃縮起來，分享給大家

總之～
我覺得我就是一個每天都好快樂的孕婦
謝謝我親愛的你

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劉雨柔, 懷孕, 胡凱翔

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