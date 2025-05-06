女神朴旻曙談安芝儇陷低潮　中文突飛猛進讓好友備感壓力

記者葉文正／台北報導

韓籍啦啦隊女神朴旻曙(Mingo)現為中職台鋼雄鷹啦啦隊「WING STARS」隊員及T1聯盟台鋼獵鷹啦啦隊表演總監，今天她出席代言活動時，不僅大方分享保養祕訣，也回應日前室友安芝儇發文疑似陷入低潮。

▲朴旻曙對於好友低潮頗多鼓勵。（圖／讀者提供）

安芝儇日前無預警在社群寫下：「我只是在自己的位置上努力做自己能做的事情，因為知道自己的不足，所以我也不會和別人比較。」引發粉絲擔心，網友更猜測此文可能與Mingo有關，指出Mingo中文進步飛快，已能全中文受訪，或許讓安芝儇倍感到壓力。

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▲朴旻曙中文進步很多。（圖／讀者提供）

Mingo最近勤練中文，還自備「生字本」苦背單字，相當努力。她笑說：「我真的聽得懂很多，但講得還不太好，所以我很認真學中文。每天我都會用中文和粉絲聊天，他們也聽得懂韓文，我都跟他們說『你們是我的中文老師』，真的很厲害，讓我學得很快，他們也說我看起來很開心。」

對此，朴旻曙今受訪時大方回應：「我覺得小安那段文字不是在和誰對話，而是對自己喊話。在我眼裡，她非常努力學中文，也總是在自己的位置上做到最好。我了解她的個性，所以並沒有特別過問或安慰，只是想跟她說『妳就是妳，妳就是最棒的安芝儇』。」簡短卻真摯的話語，展現好友間的理解與支持。