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表情都沒變！朱琦郁腹語術偷罵：主管穿得有夠醜　揭假面主播秘辛

記者劉宜庭／綜合報導

朱琦郁過去以財經主播出身，近年轉戰演藝圈，深受不少粉絲喜愛，今（6日）她上傳一段影片，以幽默方式展現「假面甜心」一面，自爆過去在主播台時，經常用「腹語術」吐露真實心聲，超強烈的反差感引發眾多網友爆笑。

▲朱琦郁自曝主播台「假面甜心」秘辛 　腹語術偷罵：主管穿得有夠醜。（圖／翻攝自朱琦郁IG）

▲朱琦郁親自示範腹語術。（圖／翻攝自朱琦郁IG）

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影片一開始，朱琦郁毫不掩飾地吐槽：「你看我們主管穿得有夠醜！Oh my god！」說話內容驚人卻帶笑意，讓友人一旁驚呼「好厲害喔！」她則自信表示，自己雖然沒上過腹語術課程，但身為天生的「假面甜心」，早已訓練出一套在鏡頭前保持專業、私下情緒切換自如的本領。

朱琦郁也分享主播日常，「大家就是一直叫我用一些主播的聲調，來介紹今天的餐點」，她先是配合用甜美聲音介紹：「今天的麵包非常的可口～。」下一秒便轉頭抱怨：「這麼喜歡聽主播講話，為什麼不開電視？看我講話是要錢的，當我馬戲團啊？真的是很過分！」但表情依舊維持甜美笑容，臉部與說出來的話反差感超強，讓友人直呼：「天啊！妳的表情還是假面甜心耶，還說著惡毒的話耶！」她則笑回：「也沒有惡毒啦…。」

▲朱琦郁自曝主播台「假面甜心」秘辛 　腹語術偷罵：主管穿得有夠醜。（圖／翻攝自朱琦郁IG）

▲朱琦郁開玩笑自嘲是「假面甜心」。（圖／翻攝自朱琦郁IG）

最後，面對「還有誰是假面甜心？」這一敏感問題，朱琦郁同樣用腹語術搞笑神回：「關妳屁事！」影片一出，隨即引來粉絲留言笑喊「有夠真，看《小姐不熙娣》圈粉的鄉民」、「好喜歡」、「難怪被你圈粉 太有才啦」、「好強」。

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