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大勢虛擬男團！PLAVE驚喜宣布「展開亞洲巡演」　8月首爾站開跑

記者張筱涵／綜合報導

韓國虛擬偶像團體PLAVE（플레이브）於5月6日透過官方X（前推特）宣布即將展開出道以來的首次亞洲巡迴演唱會2025 PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap] in Seoul，首站選在韓國首爾，並將於8月15日至17日連續3天在奧林匹克體操競技場舉辦演出，展現其席捲亞洲的高人氣與動員力。

▲▼PLAVE。（圖／翻攝自X／plave_official）

▲PLAVE是火紅的虛擬男團。（圖／翻攝自X／plave_official）

▲▼PLAVE。（圖／翻攝自X／plave_official）

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▲PLAVE將展開亞洲巡迴演唱會。（圖／翻攝自X／plave_official）

PLAVE由韓國MBC旗下子公司VLAST打造，成員包括NOAH、YEJUN、BAMBY、EUNHO與HAMIN，於2023年3月出道，主打撕漫風格與全自製音樂實力，是目前韓國最具代表性的虛擬男子團體之一。自出道以來，PLAVE便以3D模組結合動作捕捉技術進行直播與MV製作，展現虛擬偶像的全新可能。

不僅如此，PLAVE也同步宣布將於6月16日發行日本出道單曲《かくれんぼ》（意為「躲貓貓」），並已在官方社群釋出一組充滿昭和復古風格的預告照片，畫面中成員們站在寧靜的日本地下通道，營造出懷舊氛圍。所屬公司VLAST透露，PLAVE已成立日本官方粉絲俱樂部，並將於5月8日開放單曲預購，全面進軍日本市場。

PLAVE自出道以來便迅速累積人氣，2024年2月發行的第三張迷你專輯《Caligo Pt.1》主打歌《Dash》，不僅刷新Melon平台串流紀錄，更創下虛擬偶像首次登上美國Billboard《Global 200》排行榜的歷史紀錄，正式跨足國際舞台。

此次亞洲巡演的宣布不僅代表PLAVE實體活動的擴張，也象徵虛擬偶像成功走出虛擬世界、站上真實舞台，對韓國娛樂產業及未來虛擬藝人市場具有重要意義。

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