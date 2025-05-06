李多慧媽媽超正「素顏無P長相曝光」！　母女合體熱舞被讚：基因太強

記者田暐瑋／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李多慧憑藉亮眼外型及精湛舞技，在台灣擁有極高人氣。近日她PO出一段居家熱舞影片，特別的是，影片中的舞伴竟然是多慧媽，只見媽媽外貌凍齡，母女宛如姊妹一般，讓網友驚訝直呼：「美女基因果然是遺傳的！」

▲李多慧媽媽曝光！母女同跳掀話題。（圖／翻攝自李多慧Threads）

李多慧5日和媽媽在家練舞，母女倆合跳熱門歌曲〈Like JENNIE〉，影片中她身穿白衣紅褲，素顏出鏡，而媽媽在旁邊努力跟上女兒的動作，雖然媽媽的動作力道及節拍略顯生疏，但母女一邊跳一邊嘻笑，看得出感情極佳，不少網友起鬨笑說：「媽媽有沒有考慮一起跳應援啊！」

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▲李多慧媽媽曝光！母女同跳掀話題。（圖／翻攝自李多慧Threads）



來台發展2年的李多慧近期簽下租屋長約，對於新家格局非常滿意，她透過Threads發文，興奮表示未來一定要親手將新家「佈置得漂漂亮亮」，目前她也正積極進行入住前的大掃除，準備迎接新生活，「我快要搬家了…剛去看了新家，真的好讓人心動……我一定要把它佈置得漂漂亮亮的！！現在正在準備入住前的大掃除～。」

除了分享搬家進度，李多慧也特別提到一件令她感到好奇的文化差異。她透露在韓國租房，「幾乎所有出租房都是空屋狀態交屋」，也就是屋內不會附帶任何家具或電器，租客需要自行購買來佈置。然而，她發現在台灣，多數出租房都會附上基本家具與家電，讓她覺得很新鮮。