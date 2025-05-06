記者張筱涵／綜合報導

南韓演員全世賢（전세현）近日在社群媒體上公開一則不當私訊，內容涉及「經濟支援為前提的交往提案」，她隨即以強烈語氣表達憤怒，並警告對方勿再騷擾。

▲全世賢出道多年。（圖／翻攝自Instagram／hikaruhosi_j）



全世賢於6日在Instagram限時動態中貼出一張截圖，可見一名網友以自己是公眾人物的關係，所以使用分身帳號傳訊，接著表示希望與她以尊重彼此私生活為前提，每月見面2次，而他會給錢：「如果我們見面，我會先提供支援，最多可預先支付5000萬元（約台幣125萬元），如有興趣請回覆，我會詳細說明，如有冒犯敬請見諒。」

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對此，全世賢毫不隱藏怒火，直接質問並寫道：「既然知道失禮就別做，這臭小子，再來一次我就報警，Ｘ的，你把人當什麼？我很可笑嗎？」而這其實不是南韓女藝人第一次收到這樣的私訊，過去包括前女子團體Jewelry成員趙敏雅、演員張美仁愛（장미인애）與具智星成（구지성）等人也有過類似經驗，她們皆以「滾開」、「沒有回覆的必要」、「再發一次就準備吃牢飯」等強硬言詞回擊。

▲全世賢公開騷擾訊息。（圖／翻攝自Instagram／hikaruhosi_j）



現年42歲的全世賢自2005年透過電影《舞者的純情》出道，參演作品包括人氣韓劇《推奴》、《奇皇后》、《Mrs. Cop》、《五個孩子》、《住在我家的男人》、《Bravo My Life》以及近期話題作《大力女子姜南順》，在影視作品中累積不少好評。