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千人擠爆桃園機場！泰劇「GL天花板」LingOrm二度訪台

記者許逸群／台北報導

泰國百合劇（GL戲劇）《我們的秘密》於2024年底播出後，兩位女主角Ling與Orm瞬速爆紅，她們人氣銳不可擋，高人氣引起千位粉絲當時擠爆桃園機場，時隔近半年，這對「GL天花板」情侶檔即將在6月7日二度訪台舉辦見面會「LING & ORM 2025 Fan Meeting in Taipei」，門票預計在5月10日開賣。

▲LingOrm超人氣CP檔，兩人被譽為「GL天花板」。（圖／超奇娛樂提供）

▲LingOrm超人氣CP檔，兩人被譽為「GL天花板」。（圖／超奇娛樂提供）

Ling（Lingling Sirilak Kwong，中文名為：鄺玲玲）與Orm（Kornnaphat Sethratanapong）2024年參演百合劇《我們的秘密》雙雙爆紅，劇集在泰國Netflix播出並奪下收視第一的成績。兩人在劇裡飾演虐戀情侶，愛得深情、愛得轟烈，從初見到熱戀、從下跪求婚到浪漫滾床，劇迷看得臉紅心跳、天天上頭，糖分高到讓人一追就停不下來！

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更讓粉絲瘋狂的是，Ling與Orm在戲內的曖昧情延伸到戲外，Ling曾表示：「我和Orm在一起時，處於一個舒適和安全的狀態，這也是另一種形式的愛。對我來說，和她在一起我很安心，她和我在一起她也很安心。」希望就這樣一直下去，Orm也回應：「這樣一直下去吧，不要跑到哪裏去。」訪談中大方互動、火花四射。

▲LingOrm超人氣CP檔，兩人被譽為「GL天花板」。（圖／超奇娛樂提供）

▲LingOrm即將二度訪台。（圖／超奇娛樂提供）

她們被譽為「GL天花板」，Ling與Orm在2024年11月曾旋風訪台舉辦見面會，兩人抵台時特地走到機場入境大廳，除了手牽手秀恩愛以外，還親切地與粉絲互動，千人團結喊著「LingOrm」，迎接兩位火紅新星，桃園機場瞬間變成粉紅宇宙中心。

Ling與Orm在海內外擁有高人氣，此後迅速宣布二搭戲劇《唯有你》（Only you），該劇於4月底殺青，未播先熱，期待值爆棚！而戲劇一殺青馬上傳來幸福好消息，在劇迷們千呼萬喚下，Ling與Orm親自來台與大家近距離相見，一同見證這段螢幕情侶的夢幻延續。

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泰國百合劇, GL, 我們的秘密, Ling, Orm

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