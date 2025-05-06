《聲林》韋喆把台灣當家...追逐音樂夢！　入境隨俗「錄音放1物」　

記者孟育民／台北報導

來自中南美洲加勒比海島國聖露西亞的Keril韋喆，剛到臺灣時跟多數外國人一樣，對黑不拉嘰的皮蛋實在驚恐，但在逐漸融入臺灣日常生活之後，目前皮蛋豆腐與牛肉麵已成了他最喜愛的食物！客家電視《活力新故鄉》第100集，就紀錄了他「日久他鄉變故鄉」的心路歷程。

▲韋喆分享來台的心路歷程 。（圖／客家電視台提供）



韋喆之所以千里迢迢地來到臺灣，是因為獲得獎學金在政治大學經濟系就讀，而後又因歌唱選秀節目《聲林之王》備受注目，於是繼續留在臺灣發展、追尋夢想。音樂始終是韋喆生命中不可或缺的部分，無論是在聖露西亞或臺灣，只要手握麥克風，馬上就可以成為眾人焦點。

韋喆受邀表演的場合非常多元，從展售會、尾牙、春酒、婚禮到世界客家博覽會，都聽得到他優美的歌聲，而他也喜歡與觀眾聊天互動，展現非常親切與接地氣的一面。

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▲韋喆熱愛演出，任何機會都不放過 。（圖／客家電視台提供）



除了外場表演，韋喆也一手主導自己的專輯製作與發表，有趣的是在工作室發現一包包的綠色「乖乖」正躺在設備上，他強調這樣錄音才會順利，「電腦不會當機喔！」完全入境隨俗。目前他最想挑戰客家歌曲，跟著老師聚精會神的學習客語，練習咬字與發音。

▲韋喆想挑戰客語歌 。（圖／客家電視台提供）



