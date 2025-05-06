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IU三度叩關失敗！　網列3屆名單「全死亡之組」：得獎的都是神級演技

記者張筱涵／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮「2025百想藝術大賞」於5日盛大展開，藝人IU這次憑藉著《苦盡柑來遇見你》入圍最佳女主角，最後得主為《正年》的金泰梨，在網路上掀起熱烈討論，就有網友列出她這3次入圍的競爭對手，留言區皆表示「競爭真的超激烈」。

▲▼《苦盡柑來遇見你》。（圖／Netflix提供）▲▼ 朴寶劍、IU訪問。（圖／Netflix提供）

▲IU《苦盡柑來遇見你》演技受到肯定。（圖／Netflix提供）

IU過去曾以《我的大叔》李至安、《德魯納酒店》張滿月入圍百想藝術大賞最佳女主角，今年三度入圍，在《苦盡柑來遇見你》不僅一人飾演2個角色，感情表現上的細膩演技也受到讚賞，可惜的是最後沒能拿下獎項。

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在粉絲都替IU感到可惜之際，南韓網友列出IU這3次所面臨的對手，2019年入圍名單還有《SKY Castle 天空之城》金瑞亨、《SKY Castle 天空之城》廉晶雅、《陽光先生》金泰梨、《耀眼》金惠子；2020年入圍的還有《山茶花開時》孔曉振、《Hyena：富豪辯護人》金憓秀、《夫婦的世界》金喜愛、《愛的迫降》孫藝真，今年這屆則和《無聲蛙鳴》高旻示、《正年》金泰梨、《背著善宰跑》金惠奫、《好搭檔》張娜拉競爭。

網友紛紛表示，「真的競爭超激烈」、「就連今年也有些演得很好的女主角都沒入圍，相比之下她算是挺穩定地被提名的」、「確實是值得提名的作品，但稱不上是有望得獎的程度」、「90年代的戲劇女王崔真實也一直沒得獎，直到2005年才憑《玫瑰人生》拿到戲劇最優秀演技獎」、「得獎者不是一般水準，是『神級演技』，值得得獎」、「在這樣的陣容下要得獎真的太難了」。

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百想藝術大賞, 苦盡柑來遇見你, IU, 李知恩

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