《魷魚遊戲3》預告曝光！粉色棺材躺的是李政宰「片尾嬰兒哭聲超毛」

記者張筱涵／綜合報導

《魷魚遊戲》第三季即將於6月27日全球同步上線，劇情主軸將全面聚焦在男主角「成奇勳」（李政宰 飾）身上。從首支預告與海報可見，奇勳將再次捲入致命遊戲，這一次，他不再是為錢而戰，而是為了復仇與揭露黑幕，走上與「Front Man」正面對決的不歸路。

▲《魷魚遊戲》第三季預告第一幕就是粉色棺材，裡面躺著的人就是成奇勳。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Korea 넷플릭스 코리아）



第三季預告片中，奇勳在棺材中睜開雙眼，正式宣告這場遊戲對他而言不再是求生，而是戰爭，他將面對新一輪極端挑戰，也將與背後操控遊戲的神祕勢力再度交鋒。曾以警察身分潛入遊戲場的黃俊昊（魏化儁 飾）也出現在預告中，似乎與奇勳有了某種交集，合力揭開「Front Man」的真實身份與遊戲黑幕。

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成奇勳看起來幾度陷入危機，像是「被粉紅守衛押走」、「在迷宮中奔逃」、「情緒崩潰」等畫面強烈暗示他將承受更沉重的心理與肉體煎熬。預告尾聲，傳來嬰兒的哭聲，令畫面更加震撼，也讓人對懷孕角色金純熙（曹柔理 飾）即將面對的命運感到不安。而眾人所關注的遊戲面，從預告片中可知有扭蛋、ＯＸ二選一和迷宮。

▲第三季預告中可見扭蛋、迷宮和ＯＸ二選一。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Korea 넷플릭스 코리아）



▲《魷魚遊戲》第三季預告最後的嬰兒哭聲讓人聯想到金純熙。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）

《魷魚遊戲》第三季將揭示成奇勳與「Front Man」的正面衝突、未解之謎背後的真相，以及倖存參賽者們的終局命運。從一個社會邊緣人到敢於反擊體制的主導者，成奇勳的角色走向，也勢必成為全球觀眾最關注的焦點。