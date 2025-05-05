「媽！爸爸死了！」《黑白大廚》呂敬來62年前「目睹父車禍身亡」難忘衝擊

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名中式主廚呂敬來在2024年因為參加《黑白大廚》而走紅，經常受邀登上各大節目，他與兒子呂民先前錄製了《爸爸與我》，吐露了辛酸家庭史，提及自己5歲時，親眼目睹父親過世，至今仍是難以忘懷的傷痛。

▲呂敬來靠著《黑白大廚》走紅，深受許多觀眾喜愛。（圖／翻攝自TV CHOSUN）

《爸爸與我》將於6日播出，節目事先曝光了預告，影片中可以看到呂敬來與呂民父子一起外出，先前，呂民曾因父親一意孤行的決定感到不平，而呂敬來則拋出一句「最好使喚的人就是兒子，大人的話一定要聽」，一番言論讓父子之間產生了矛盾，兩人雖然氣氛依然略顯尷尬，還是一同前往呂敬來父親的墓地祭祀。

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坐在父親的墓前，呂敬來回憶起與父親共度的最後一天，當年5歲的他，和父母一起外出看電影，就在他與媽媽先搭上公車等待爸爸的時候，爸爸急忙過馬路，卻不幸遭車輛撞擊，發生了交通意外，雖然年紀還小，尚無法完全理解死亡的意義，但呂敬來清楚記得自己當時喊著「媽媽！爸爸死了！」的那一幕，他平靜地說：「父親過世距今已經62年了。」透露深深的思念。

▲呂敬來與兒子聊起父親去世的原因。（圖／翻攝自TV CHOSUN）

聽到爸爸提起這段往事，呂民心裡感觸良多，說道：「我兒子現在5歲…想像一下，在那個年紀爸爸就去世了，該有多想念、多需要爸爸呢？」語氣中滿是心疼。這段過往也讓節目主持人、嘉賓們聽了後紛紛紅了眼眶。