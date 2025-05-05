ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「媽！爸爸死了！」《黑白大廚》呂敬來62年前「目睹父車禍身亡」難忘衝擊

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名中式主廚呂敬來在2024年因為參加《黑白大廚》而走紅，經常受邀登上各大節目，他與兒子呂民先前錄製了《爸爸與我》，吐露了辛酸家庭史，提及自己5歲時，親眼目睹父親過世，至今仍是難以忘懷的傷痛。

▲呂敬來靠著《黑白大廚》走紅，深受許多觀眾喜愛。（圖／翻攝自TV CHOSUN）

▲呂敬來靠著《黑白大廚》走紅，深受許多觀眾喜愛。（圖／翻攝自TV CHOSUN）

《爸爸與我》將於6日播出，節目事先曝光了預告，影片中可以看到呂敬來與呂民父子一起外出，先前，呂民曾因父親一意孤行的決定感到不平，而呂敬來則拋出一句「最好使喚的人就是兒子，大人的話一定要聽」，一番言論讓父子之間產生了矛盾，兩人雖然氣氛依然略顯尷尬，還是一同前往呂敬來父親的墓地祭祀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

坐在父親的墓前，呂敬來回憶起與父親共度的最後一天，當年5歲的他，和父母一起外出看電影，就在他與媽媽先搭上公車等待爸爸的時候，爸爸急忙過馬路，卻不幸遭車輛撞擊，發生了交通意外，雖然年紀還小，尚無法完全理解死亡的意義，但呂敬來清楚記得自己當時喊著「媽媽！爸爸死了！」的那一幕，他平靜地說：「父親過世距今已經62年了。」透露深深的思念。

▲呂敬來靠著《黑白大廚》走紅，深受許多觀眾喜愛。（圖／翻攝自TV CHOSUN）

▲呂敬來與兒子聊起父親去世的原因。（圖／翻攝自TV CHOSUN）

聽到爸爸提起這段往事，呂民心裡感觸良多，說道：「我兒子現在5歲…想像一下，在那個年紀爸爸就去世了，該有多想念、多需要爸爸呢？」語氣中滿是心疼。這段過往也讓節目主持人、嘉賓們聽了後紛紛紅了眼眶。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#白沙屯媽祖 回鑾首晚駐駕斗南新崙派出所！

推薦閱讀

與已婚球星開房遭撻伐！AV女神「消失4個月」曬火辣側乳喊：回來了

與已婚球星開房遭撻伐！AV女神「消失4個月」曬火辣側乳喊：回來了

百想完整名單／《黑白大廚》奪大賞！頒獎人當場驚呆　《苦盡》成4冠王

百想完整名單／《黑白大廚》奪大賞！頒獎人當場驚呆　《苦盡》成4冠王

台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回

台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回

百想／金泰梨《正年》拿下視后　朱智勛《外傷重症中心》奪視帝

百想／金泰梨《正年》拿下視后　朱智勛《外傷重症中心》奪視帝

「媽！爸爸死了！」《黑白大廚》呂敬來62年前「目睹父車禍身亡」難忘衝擊

「媽！爸爸死了！」《黑白大廚》呂敬來62年前「目睹父車禍身亡」難忘衝擊

百想／金秀賢離婚後「得獎了！」　感性告白：家裡有小朋友在等我⋯

百想／金秀賢離婚後「得獎了！」　感性告白：家裡有小朋友在等我⋯

百想／恭喜！曹政奭奪影帝「全片穿女裝」：老婆Gummy我愛妳　影后出爐

百想／恭喜！曹政奭奪影帝「全片穿女裝」：老婆Gummy我愛妳　影后出爐

百想／《苦盡》廉惠蘭奪女配獎哽咽：愛純，媽媽得獎了！　IU台下哭了

百想／《苦盡》廉惠蘭奪女配獎哽咽：愛純，媽媽得獎了！　IU台下哭了

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」　結婚3年做人成功當媽

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」　結婚3年做人成功當媽

百想／《苦盡》再奪作品獎！導演催淚謝「癌逝演員姜明珠」：沒看到作品就離世

百想／《苦盡》再奪作品獎！導演催淚謝「癌逝演員姜明珠」：沒看到作品就離世

鄰居控叫床聲很吵！汪小菲老婆激動回前夫「別逼死我」對話全曝光

鄰居控叫床聲很吵！汪小菲老婆激動回前夫「別逼死我」對話全曝光

百想／《苦盡》崔代勳奪男配獎！「重現經典台詞」大罵：該死　全場都笑了

百想／《苦盡》崔代勳奪男配獎！「重現經典台詞」大罵：該死　全場都笑了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

與已婚球星開房遭撻伐！AV女神「消失4個月」曬火辣側乳喊：回來了

百想完整名單／《黑白大廚》奪大賞！頒獎人當場驚呆　《苦盡》成4冠王

台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回

百想／金泰梨《正年》拿下視后　朱智勛《外傷重症中心》奪視帝

「媽！爸爸死了！」《黑白大廚》呂敬來62年前「目睹父車禍身亡」難忘衝擊

百想／金秀賢離婚後「得獎了！」　感性告白：家裡有小朋友在等我⋯

百想／恭喜！曹政奭奪影帝「全片穿女裝」：老婆Gummy我愛妳　影后出爐

百想／《苦盡》廉惠蘭奪女配獎哽咽：愛純，媽媽得獎了！　IU台下哭了

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」　結婚3年做人成功當媽

百想／《苦盡》再奪作品獎！導演催淚謝「癌逝演員姜明珠」：沒看到作品就離世

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

呂敬來

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回
  2. 百想完整名單／《黑白大廚》奪大賞！頒獎人當場驚呆　《苦盡》成4冠王
  3. 白百何「藏4年」首曬二胎兒子！　母子溫馨出遊照衝熱搜
  4. 米可白心疼愛犬「遭路人嫌瘦沒肉」　理智線要炸：有人會故意嗎？
  5. 百想／金泰梨《正年》拿下視后　朱智勛《外傷重症中心》奪視帝
  6. 百想／恭喜！曹政奭奪影帝「全片穿女裝」：老婆Gummy我愛妳　影后出爐
  7. 百想／《善宰》CP合體！邊佑錫、金惠奫同台奪人氣獎感動吐真心
  8. 百想／《苦盡》再奪作品獎！導演催淚謝「癌逝演員姜明珠」：沒看到作品就離世
  9. 林襄自爆「壓力大體重狂掉」　笑看惡評：重來還是想當啦啦隊
  10. 《搜查瑠公圳》李雪強忍幽閉恐懼症　整頭打石膏「僅露出2個鼻孔」崩潰

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366