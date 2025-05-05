百想完整名單／《黑白大廚》奪大賞！頒獎人當場驚呆　《苦盡》成4冠王

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮「2025百想藝術大賞」於5日盛大展開，最後一個獎項「電視大賞」由《黑白大廚》奪下，頒獎人看到名單時還愣了一下，彷彿是出乎意料的得主，數度邀請柳承龍「一起頒獎」；另一方面，電影大賞由《哈爾濱》導演洪坰杓奪得。

▲▼《黑白大廚》奪電視大賞。（圖／翻攝自JTBC）

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「2025百想藝術大賞」最後一項大賞由風靡全球的《黑白大廚：料理階級大戰》奪下，只是頒獎人看到名單時還愣了一下，反應相當大。而製作人金學慜拿下大賞肯定，他感性表示，「10年前第一次來到百想，我還只是在後面舞台，那時候是羅暎錫製作人拿到大賞，我還在想身為製作人上台致詞時的心情會是什麼，沒想到是這樣的心情，難以置信的事情真的發生了。」

▲電影大賞為《哈爾濱》導演洪坰杓。（圖／翻攝自JTBC）



另外，電影部分的大賞為導演洪坰杓奪得，他透過電影《哈爾濱》展現出壯觀的冰雪美景、歷史劇的殘酷，獲得評審青睞。而《苦盡柑來遇見你》的男女主角朴寶劍、IU雖然槓龜，但該劇仍獲得4項獎項，成為本屆4冠王，帶給觀眾的感動意義更是非凡。

完整得獎名單：

＊電影部門入圍名單＊

【電影大賞】

導演洪坰杓《哈爾濱》

【作品獎】

《哈爾濱》

【導演獎】

禹民鎬《哈爾濱》

【新人導演獎】

吳正敏《長孫》

【最佳男主角】

曹政奭《變身機長》

【最佳女主角】

全度妍《左輪手槍》

【最佳男配角】

劉宰明《幸福國度》

【最佳女配角】

秀賢《非普通家族》

【最佳新男演員】

鄭星一《戰，亂》

【最佳新女演員】

盧允瑞《聽說》

【最佳劇本獎】

申哲、朴贊郁《戰，亂》

【藝術獎】

趙英旭《戰，亂》／配樂



＊電視部門入圍名單＊

【電視大賞】

《黑白大廚：料理階級大戰》

【戲劇作品獎】

《苦盡柑來遇見你》

【綜藝作品獎】

《學田以及其後的金敏基》

【導演獎】

宋妍華《如此親密的背叛者》



【劇本獎】

林恦賰《苦盡柑來遇見你》

【藝術獎】

張英圭《正年》音樂

【最佳男主角】

朱智勛《外傷重症中心》

【最佳女主角】

金泰梨《正年》

【最佳男配角】

崔代勳《苦盡柑來遇見你》

【最佳女配角】

廉惠蘭《苦盡柑來遇見你》

【最佳新男演員】

秋英宇《玉氏夫人傳》

【最佳新女演員】

蔡元彬《如此親密的背叛者》

【男綜藝人獎】

申東燁

【女綜藝人獎】

李秀智