百想完整名單／《黑白大廚》奪大賞！頒獎人當場驚呆　《苦盡》成4冠王

記者吳睿慈／綜合報導
南韓一年一度頒獎典禮「2025百想藝術大賞」於5日盛大展開，最後一個獎項「電視大賞」由《黑白大廚》奪下，頒獎人看到名單時還愣了一下，彷彿是出乎意料的得主，數度邀請柳承龍「一起頒獎」；另一方面，電影大賞由《哈爾濱》導演洪坰杓奪得。
▲▼《黑白大廚》奪電視大賞。（圖／翻攝自JTBC）
「2025百想藝術大賞」最後一項大賞由風靡全球的《黑白大廚：料理階級大戰》奪下，只是頒獎人看到名單時還愣了一下，反應相當大。而製作人金學慜拿下大賞肯定，他感性表示，「10年前第一次來到百想，我還只是在後面舞台，那時候是羅暎錫製作人拿到大賞，我還在想身為製作人上台致詞時的心情會是什麼，沒想到是這樣的心情，難以置信的事情真的發生了。」
▲電影大賞為《哈爾濱》導演洪坰杓。（圖／翻攝自JTBC）
另外，電影部分的大賞為導演洪坰杓奪得，他透過電影《哈爾濱》展現出壯觀的冰雪美景、歷史劇的殘酷，獲得評審青睞。而《苦盡柑來遇見你》的男女主角朴寶劍、IU雖然槓龜，但該劇仍獲得4項獎項，成為本屆4冠王，帶給觀眾的感動意義更是非凡。
完整得獎名單：
＊電影部門入圍名單＊
【電影大賞】
導演洪坰杓《哈爾濱》
【作品獎】
《哈爾濱》
【導演獎】
禹民鎬《哈爾濱》
【新人導演獎】
吳正敏《長孫》
【最佳男主角】
曹政奭《變身機長》
【最佳女主角】
全度妍《左輪手槍》
【最佳男配角】
劉宰明《幸福國度》
【最佳女配角】
秀賢《非普通家族》
【最佳新男演員】
鄭星一《戰，亂》
【最佳新女演員】
盧允瑞《聽說》
【最佳劇本獎】
申哲、朴贊郁《戰，亂》
【藝術獎】
趙英旭《戰，亂》／配樂
＊電視部門入圍名單＊
【電視大賞】
《黑白大廚：料理階級大戰》
【戲劇作品獎】
《苦盡柑來遇見你》
【綜藝作品獎】
《學田以及其後的金敏基》
【導演獎】
宋妍華《如此親密的背叛者》
【劇本獎】
林恦賰《苦盡柑來遇見你》
【藝術獎】
張英圭《正年》音樂
【最佳男主角】
朱智勛《外傷重症中心》
【最佳女主角】
金泰梨《正年》
【最佳男配角】
崔代勳《苦盡柑來遇見你》
【最佳女配角】
廉惠蘭《苦盡柑來遇見你》
【最佳新男演員】
秋英宇《玉氏夫人傳》
【最佳新女演員】
蔡元彬《如此親密的背叛者》
【男綜藝人獎】
申東燁
【女綜藝人獎】
李秀智
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