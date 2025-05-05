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百想／金泰梨《正年》拿下視后　朱智勛《外傷重症中心》奪視帝

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮「2025百想藝術大賞」於5日盛大展開，男演員朱智勛以戲劇《外傷重症中心》拿下視帝，女演員金泰梨在戲劇《正年》裡精湛的演技，獲得評審肯定，拿下視后。

▲金泰梨《正年》拿下視后　朱智勛《外傷重症中心》奪視帝。（圖／翻攝自prizm）

▲金泰梨《正年》拿下視后。（圖／翻攝自prizm）

金泰梨在《正年》裡，全劇幾乎親自上陣真唱，她謙虛表示「我自覺仍有許多不足，對於能夠獲得如此大的獎項感到羞愧，但我努力不讓自己妥協。即使如此，我嘗試把那些不足看作是一種浪漫，或許那正是我希望下次能做得更好的心意。我會努力成為能夠以此為原動力繼續前進的演員。」

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最後她補充說：「希望大家能繼續關注我們的聲音與動作，感謝那些在看不見的地方，以愛、熱情與責任感始終陪伴到底的工作人員們、配角與主演演員們、觀眾們。」

▲朱智勛《外傷重症中心》奪視帝。（圖／翻攝自prizm）

▲朱智勛《外傷重症中心》奪視帝。（圖／翻攝自prizm）

朱智勛奪下視帝，率先向喜愛戲劇的觀眾致謝，表示：「非謝謝喜歡我們戲劇、支持戲劇的觀眾。隨著我一路走過來，一步步拍攝每部作品，越來越深刻地體會到，演員這份職業是無法單靠一人完成的。前輩、後輩、導演、製作人、工作人員們，我真切地感受到大家都是我的夥伴。此刻就像團隊表示『你今天代表出席，代替我們說聲謝謝吧』的感覺。我會以更有趣的作品再次與大家見面。還有《外傷重症中心》團隊，我愛你們！」

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