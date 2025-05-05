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林襄自爆「壓力大體重狂掉」　笑看惡評：重來還是想當啦啦隊

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊女神林襄自去年宣布加入味全龍啦啦隊「小龍女」後，人氣持續攀升，最近她登上樂天女孩舞蹈總監陸筱晴的YouTube頻道，除了大方分享面對網路酸民的真實心情，同時也坦言，雖然之前因為壓力大而體重狂掉，但是如果時間重來，還是會踏上啦啦隊這條路。

▲▼林襄分享心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／陸筱晴勇奪了此頻道!!哈哈哈）

▲林襄分享入行後的心境變化。（圖／翻攝自YouTube／陸筱晴勇奪了此頻道!!哈哈哈）

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林襄坦言以前在網路上看到有關自己的負評時嚇壞了，甚至陷入情緒低潮，但隨著時間過去，她慢慢從每天被罵的壓力中找到平衡，「一開始可能會難過三個月，到難過一個月，到難過一周，到難過一小時我就不難過，現在還會笑著去看待這些留言。」她表示，網友的建議若是建設性的意見，她會虛心接受並調整，至於不好的言論，她認為就讓它走吧。

▲▼林襄分享心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／陸筱晴勇奪了此頻道!!哈哈哈）

▲林襄坦言會笑看負面評論。（圖／翻攝自YouTube／陸筱晴勇奪了此頻道!!哈哈哈）

當被陸筱晴提到外型變瘦，並進一步詢問是否與評論有關時，林襄透露，工作增加讓她沒時間好好吃飯，加上每次經歷一些風波時，壓力就會變更大，因此體重自然下降，「我曾經有被人家說過我胖，所以我就會一直提醒自己，不要變成那樣子。」

▲▼林襄分享心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／陸筱晴勇奪了此頻道!!哈哈哈）

▲林襄表示時間重來還是會想加入啦啦隊。（圖／翻攝自YouTube／陸筱晴勇奪了此頻道!!哈哈哈）

至於踏上啦啦隊這條路，林襄坦言如果時間能夠重來，她還是會選擇當啦啦隊，同時也感性表示，這是個她最初被大家認識的地方，也是一個帶給她很多快樂跟回憶的舞台，「我到現在我還是用盡全力，不會有絲毫想偷懶的心情站在應援舞台上。」她認為如果沒有啦啦隊的歷練，就不會有這些年來精彩的經歷，「因為我覺得我真的好幸運。」

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林襄, 啦啦隊, 陸筱晴

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