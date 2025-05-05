短今出國脫了「比基尼炸美胸」　一轉身火辣曲線全看光

記者王靖淳／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，平時會透過社群記錄應援日常的她，最近才剛從峇里島旅遊回台，今（5）日就曬出一系列比基尼照，放送火辣身材曲線，畫面曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚。

▲▼短今分享峇里島辣照。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片中，短今身穿一件成套的白色比基尼，胸前的挖空剪裁搭配金屬裝飾，完美襯托她的傲人上胸。她留著一頭淺色捲髮，頭上還有一個星形髮夾，臉上的紅潤妝容，格外增加少女感。短今站在戶外泳池旁，並對鏡頭擺出各種性感姿勢，時而回眸一笑，展現雪白美背，時而望向遠方，露出甜美笑容。

▲▼短今是中信兄弟啦啦隊成員。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）

短今在文中透露自己仍沉浸在度假時光，對這趟峇里島之旅相當不捨，「藍色星期一，我的心還停留在峇里島，希望這個假期可以長一點。」貼文及一系列辣照曝光後，立即吸引大批網友暴動留言，紛紛稱讚她的好身材，「美」、「漂亮」、「水噹噹」、「仙女下凡」、「超性感好身材。」值得一提的是，有網友看了照片後質疑她變胖，為此，短今親自回覆：「怎麼可能！我瘦了6公斤～你要不要揉揉眼睛再看一次。」

▲短今回覆網友留言。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）