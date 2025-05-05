渡邊麻友引退5年突爆同居熱戀！　對象是「大7歲演員」男方發聲了

記者劉宛欣／綜合報導

日本前偶像渡邊麻友是AKB48出身，現年31歲，已經在2020年引退的她，5日卻突然登上熱搜，原因則是被猜測與男星太田基裕熱戀。5日，太田基裕被爆與一名前人氣偶像A子秘戀同居，過著甜蜜的兩人一犬生活。報導中指出，A子與太田因合作舞台劇結緣，且A子引退後幾乎銷聲匿跡，網友因此推測A子正是渡邊麻友。

▲渡邊麻友引退5年，卻突然成為緋聞女主角。（圖／翻攝自X）

渡邊麻友引退多年，幾乎可以說是銷聲匿跡，由於她當初引退原因之一是健康因素，因此粉絲都非常想知道她的近況，但由於她已將社群帳號刪除，因此無從得知。根據日媒《NEWS POST SEVEN》的報導，A子染金髮、鮮少緋聞，且與太田基裕保持低調戀情，兩人會刻意錯開出門的時間去遛狗，避免被媒體拍到同框。對此，太田基裕經紀公司回應尊重藝人隱私，並不干涉私人生活。

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▲太田基裕公司並未否認此次的戀情報導。（圖／翻攝自太田基裕X）

消息曝光後，網友根據蛛絲馬跡進一步挖掘，發現渡邊麻友與太田基裕曾於2018年合作音樂劇《艾蜜莉的異想世界》（Amélie），並將報導中被打馬賽克的A子耳朵與手部特徵與渡邊麻友進行比對，推測兩人確實關係匪淺。