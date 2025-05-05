百想／主持人致命失誤！叫錯「準影后」名字　《苦盡》家教母高EQ回應

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度娛樂圈盛事「2025百想藝術大賞」5日於首爾登場，眾多實力派演員齊聚一堂，怎料，稍早紅毯直播出現「致命失誤」，主持人把演員金錦順的名字與性別喊錯，但她相當高EQ，露出淡淡笑容表示「沒關係」，化解現場的尷尬氛圍。

▲金錦順在戲劇圈、影壇都有亮眼表現。（圖／翻攝自百想藝術大賞）



演員金錦順曾在《苦盡柑來遇見你》飾演請來家教的母親「金美香」，氣勢爆棚、表情嚴肅，精湛的演技令觀眾留下深刻印象。她除了參演戲劇外，在影壇也很活躍，透過電影《私密背叛》入圍影后，即將與金高銀、宋慧喬、全度妍、曹汝貞等人一較高下，怎料，5日出席百想藝術大賞，竟被認錯，令現場一陣尷尬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼金錦順入圍影后與金高銀、宋慧喬、全度妍、曹汝貞等人一較高下。（圖／翻攝自百想藝術大賞）



金錦順稍早踏上百想藝術大賞紅毯，她穿著全身黑的套裝現身，氣勢相當霸氣，沒想到，她走到一半時，紅毯主持人叫錯名字，把她認成其他人，甚至講成男演員，直到看到她本人才發現紅毯出席人員的順序錯了，現場緊急道歉，並向金錦順詢問名字。

▲金錦順被叫錯名字，高EQ回應「沒關係」。（圖／翻攝自百想藝術大賞）



紅毯主持人出現致命失誤，不但講錯金錦順的名字，還沒認出「準影后」，尷尬地不斷道歉，並試圖緩解：「您在電影裡眼神很堅毅，今天眼神很柔和，一時之間差點沒認出來。」金錦順則用唇語高EQ回應「沒關係」，才化解尷尬場合。