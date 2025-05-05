ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

百想／《苦盡》14歲童星沒禮服「IU親自送給她」　現身紅毯全是貼心細節

記者吳睿慈／綜合報導

南韓14歲童星金泰妍（音譯，김태연）參演人氣劇集《苦盡柑來遇見你》，她飾演「愛純」小時候，入圍「2025百想藝術大賞」新人演員，只是IU在得知她沒有經紀公司後，給予所有妝髮、禮服支援。她5日出席典禮，穿著一身可愛的粉紅色禮服到場，綁著公主頭並用蝴蝶結點綴，IU的用心處處可見。

▲▼百想／《苦盡》14歲童星沒禮服「IU親自送給她」　現身紅毯。（圖／翻攝自百想藝術大賞）

▲▼《苦盡》14歲童星金泰妍甫現身，出眾氣質超亮眼。（圖／翻攝自百想藝術大賞）

▲▼百想／《苦盡》14歲童星沒禮服「IU親自送給她」　現身紅毯。（圖／翻攝自百想藝術大賞）

[廣告]請繼續往下閱讀...

金泰妍入圍「2025百想藝術大賞」戲劇部門最佳新人演員，IU得知她沒有經紀公司，送上了一整套的禮服與妝髮等支援，甚至還親自現身於禮服店，陪著她一起挑選適合的禮服。

▲▼百想／《苦盡》14歲童星沒禮服「IU親自送給她」　現身紅毯。（圖／翻攝自百想藝術大賞）

▲金泰妍的禮服與妝髮是IU一手包辦。（圖／翻攝自百想藝術大賞）

值得一提的是，金泰妍5日穿著IU替她選的禮服現身，主持人提問「聽說IU為妳準備了禮服」，她開心地點點頭，證實此事，而她穿著平口的粉色禮服，公主頭頭造型將她的優點展現得更為突出，且她穿的鞋為厚跟鞋，防止年紀還小的她不好走路，任何微小細節都釋出IU的細心。

▲▼百想／《苦盡》14歲童星沒禮服「IU親自送給她」　現身紅毯。（圖／翻攝自百想藝術大賞）

▲▼惠利與賀營現身紅毯。（圖／翻攝自百想藝術大賞）

▲▼百想／《苦盡》14歲童星沒禮服「IU親自送給她」　現身紅毯。（圖／翻攝自百想藝術大賞）

紅毯上，惠利以電影《FIGHTING！女孩們》入圍最佳新人獎，她綁著一側的編髮馬尾，展現出與過去不同的氣質感，還有女演員賀營（河英）在《外傷重症中心》飾演外號為「黑道」的護理師，與劇中不同的是，她把頭髮留長了，穿著瓶口水鑽禮服，以非凡的氣質踏上紅毯，令劇迷驚呼「沒認出來是她」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#白沙屯媽祖 急行南下！ #鹿港 4刑警幫扛轎

推薦閱讀

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」　結婚3年做人成功當媽

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」　結婚3年做人成功當媽

鄰居控叫床聲很吵！汪小菲老婆激動回前夫「別逼死我」對話全曝光

鄰居控叫床聲很吵！汪小菲老婆激動回前夫「別逼死我」對話全曝光

「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一！前夫曬證據控：戰小王叫床超大聲

「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一！前夫曬證據控：戰小王叫床超大聲

劉德華12歲愛女炫父沒人信！學校喊「我爸是劉德華」　同學反應曝光

劉德華12歲愛女炫父沒人信！學校喊「我爸是劉德華」　同學反應曝光

男團當眾比出「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警

男團當眾比出「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警

春風拍戲一半「粉紅超跑」驚喜探班！全劇組停工下跪　成功鑽轎底嗨了

春風拍戲一半「粉紅超跑」驚喜探班！全劇組停工下跪　成功鑽轎底嗨了

唐綺陽運勢／天秤感情「太忙出狀況」魔羯一見鍾情！水瓶小心掛病號

唐綺陽運勢／天秤感情「太忙出狀況」魔羯一見鍾情！水瓶小心掛病號

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

快訊／蔡依林新專輯真的來了！　「赤蛇纏繞頭」超狂造型震撼網

快訊／蔡依林新專輯真的來了！　「赤蛇纏繞頭」超狂造型震撼網

42歲謝婷婷宣布懷二胎！喜曬超音波照　放閃「小7歲澳洲男友」

42歲謝婷婷宣布懷二胎！喜曬超音波照　放閃「小7歲澳洲男友」

利菁赴日忘帶處方藥「急到快哭」！　尪秒訂機票來回飛感動她

利菁赴日忘帶處方藥「急到快哭」！　尪秒訂機票來回飛感動她

八點檔女星離婚3個月…拍戲途中出車禍！　「2條韌帶全斷」將動刀

八點檔女星離婚3個月…拍戲途中出車禍！　「2條韌帶全斷」將動刀

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」　結婚3年做人成功當媽

鄰居控叫床聲很吵！汪小菲老婆激動回前夫「別逼死我」對話全曝光

「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一！前夫曬證據控：戰小王叫床超大聲

劉德華12歲愛女炫父沒人信！學校喊「我爸是劉德華」　同學反應曝光

男團當眾比出「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警

春風拍戲一半「粉紅超跑」驚喜探班！全劇組停工下跪　成功鑽轎底嗨了

唐綺陽運勢／天秤感情「太忙出狀況」魔羯一見鍾情！水瓶小心掛病號

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

快訊／蔡依林新專輯真的來了！　「赤蛇纏繞頭」超狂造型震撼網

42歲謝婷婷宣布懷二胎！喜曬超音波照　放閃「小7歲澳洲男友」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

百想藝術大獎, 61屆百想藝術大賞, 金秀賢, 宋仲基

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李奧納多打破魔咒！　「26歲女友交往2週年」飛海島慶祝超甜
  2. 百想／IU、宋慧喬、金高恩全到了！　金泰梨兩截式禮服露腰美爆
  3. 小嫻讀音樂系「3事多到喘不過氣」　吐壓力心聲：練習對自己負責
  4. 《雷霆特攻隊*》成功組隊！　B咖英雄立大功衝出49億票房
  5. 百想／主持人致命失誤！叫錯「準影后」名字　《苦盡》家教母高EQ回應
  6. 百想／《苦盡》14歲童星沒禮服「IU親自送給她」　現身紅毯全是貼心細節
  7. 周曉涵肩膀卡「以為五十肩」　她揪2大NG習慣是元凶：我才40耶！
  8. 三上悠亞赴韓「升級美貌」！　半年後狂曬自信燦笑照：超滿意
  9. 40歲生日當天宣布懷孕！　中川翔子親筆信報「雙喜」
  10. 易烊千璽睽違8年來台！黃牛瘋搶「兩岸電影展」　主辦宣布：取消異常訂單

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366