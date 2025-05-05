百想／《苦盡》14歲童星沒禮服「IU親自送給她」　現身紅毯全是貼心細節

記者吳睿慈／綜合報導

南韓14歲童星金泰妍（音譯，김태연）參演人氣劇集《苦盡柑來遇見你》，她飾演「愛純」小時候，入圍「2025百想藝術大賞」新人演員，只是IU在得知她沒有經紀公司後，給予所有妝髮、禮服支援。她5日出席典禮，穿著一身可愛的粉紅色禮服到場，綁著公主頭並用蝴蝶結點綴，IU的用心處處可見。

▲▼《苦盡》14歲童星金泰妍甫現身，出眾氣質超亮眼。（圖／翻攝自百想藝術大賞）



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金泰妍入圍「2025百想藝術大賞」戲劇部門最佳新人演員，IU得知她沒有經紀公司，送上了一整套的禮服與妝髮等支援，甚至還親自現身於禮服店，陪著她一起挑選適合的禮服。

▲金泰妍的禮服與妝髮是IU一手包辦。（圖／翻攝自百想藝術大賞）



值得一提的是，金泰妍5日穿著IU替她選的禮服現身，主持人提問「聽說IU為妳準備了禮服」，她開心地點點頭，證實此事，而她穿著平口的粉色禮服，公主頭頭造型將她的優點展現得更為突出，且她穿的鞋為厚跟鞋，防止年紀還小的她不好走路，任何微小細節都釋出IU的細心。

▲▼惠利與賀營現身紅毯。（圖／翻攝自百想藝術大賞）



紅毯上，惠利以電影《FIGHTING！女孩們》入圍最佳新人獎，她綁著一側的編髮馬尾，展現出與過去不同的氣質感，還有女演員賀營（河英）在《外傷重症中心》飾演外號為「黑道」的護理師，與劇中不同的是，她把頭髮留長了，穿著瓶口水鑽禮服，以非凡的氣質踏上紅毯，令劇迷驚呼「沒認出來是她」。