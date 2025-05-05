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雷／《機智住院醫生生活》出現臺灣！　劇迷驚喜瘋猜：是金大明

－－－以下有雷－－－

記者劉宜庭／綜合報導

韓劇《機智住院醫生生活》由高允貞主演，是《機智醫生生活》的衍生劇，除了刻劃住院醫師們的成長，女主角與鄭準元飾演的「具道圓」感情線也備受關注，最新一集中更出現「臺灣」，令不少劇迷驚喜不已，意外成為話題。

▲雷／《機智住院醫生生活》出現臺灣！　劇迷驚喜瘋猜：是金大明。（圖／翻攝自IG／tvn_drama）

▲雷／《機智住院醫生生活》出現臺灣！　劇迷驚喜瘋猜：是金大明。（圖／翻攝自IG／tvn_drama）

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▲高允貞、鄭準元合作演出《機智住院醫生生活》。（圖／翻攝自IG／tvn_drama）

在3日播出的內容中，鄭準元飾演的醫師「具道圓」難得安排了3天的休假，被問到要去哪裡玩，他開心回答：「臺灣！我要坐飛機去！」

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不過，「具道圓」最後因為在醫院睡過頭，錯過了班機，醒來哀號「這裡不是臺灣…我的機票飛了…。」卻也因為如此，才剛好順利解救女主角高允貞飾演的「吳怡瑛」遇到的手術困境。

原本要飛來臺灣的插曲，也意外成為劇迷熱議的焦點之一，不少人聯想起在《機智醫生生活》飾演婦產科醫師「楊碩亨」的金大明，曾在羅䁐錫（羅PD）節目自爆拍攝《機智醫生生活》期間有偷偷跑來台灣：「當時因為剛好有3天空檔，實在是太想念台灣就跑來了。」網友也紛紛留言笑虧「這一定是大明給的梗」、「感覺是在玩這個梗」。

►點我看《愛台灣人情味！金大明自爆「拍《機醫》時偷偷飛來」告白：太想念》

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機智住院醫生生活, 機智醫生生活, 鄭準元, 具道圓, 金大明, 楊碩亨

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