網美現蹤台北街頭「電線杆跳鋼管」19秒片震撼網！　她真實身分竟是空姐

記者孟育民／台北報導

香港網美Chole擁有火辣身材，在IG擁有40.5萬粉絲，日前她來台拍攝寫真集，深夜竟在街頭用電線桿跳鋼管舞，畫面中她身穿兩截式運動套裝，露出纖細小蠻腰，在電線桿上扭腰擺臀、上上下下，甚至還做出許多高難度動作，掀起網友討論，不少粉絲直呼：「太辣啦！」

▲香港網美Chole在台北街頭跳鋼管舞 。（圖／翻攝攝自IG／Chloe Chm）

Chole來台拍攝寫真集，閒暇時間她穿梭在台北街頭，不但在101前留下美麗倩影，拍下性感美照，深夜更在電線桿上跳鋼管舞，短短19秒的影片，畫面相當火辣，震驚不少網友。粉絲看完直呼：「需要去哪條街上才能碰到你」、「非常性感的舞蹈」、「太美麗了」、「還是要小心，不知道有多少狗在上面尿尿」，瘋狂的行為也掀起網友討論，認爲她的舉動不妥當。

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▲香港網美Chole性感扭腰擺臀。（圖／翻攝攝自IG／Chloe Chm）



事實上，Chole不只是模特兒，她真實職業除了是鋼管舞老師，還在國外擔任空姐，私下社群時常放送性感美照，不吝嗇和粉絲分享好身材，如今累積超過40萬粉絲，算是小有名氣。

▲Chole私下時常放送好身材，真實職業其實是空姐 。（圖／翻攝攝自IG／Chloe Chm）