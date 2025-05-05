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安達祐實遇渣夫！出軌後竟失蹤了　《老公怎麼還不去死》瘋到觀眾喊報警

記者吳睿慈／綜合報導

日本復仇爽劇《老公怎麼還不去死》由安達祐實、相武紗季、磯山沙也加主演，不只劇情瘋狂、風格銳利，更精準命中現代女性對婚姻的不信任感，掀起日本女性共感。劇中三位女主角是大學時期的閨蜜，在婚後分別踏入3種婚姻地獄，遇上不倫失蹤男、情緒勒索家暴男和控制狂監控男朋友，讓觀眾直呼「每一個都想報警」、「這部劇根本婚姻驚材」。

▲▼安達祐實遇渣夫！出軌後竟失蹤了，竹財輝之助的小狗眼讓飾演老婆的安達祐實都忍不住想原諒他。（圖／Hami Video提供）

▲《老公怎麼還不去死》由安達祐實、相武紗季、磯山沙也加主演。（圖／Hami Video提供）

在《老公怎麼還不去死》中飾演麻矢的安達祐實，表示自己在角色中看見許多現實女性面對婚姻與事業拉扯的痛點。「麻矢是三人中最『正常』的一位，但也正因為她那種看似穩定的生活，反而更容易壓抑情緒。」安達祐實也特別提到角色與丈夫在是否生子的觀念上產生差異，這類看似平凡的裂痕，其實正是壓垮關係的核心：「她什麼時候會爆炸，是觀眾可以期待的部分。」

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▲▼安達祐實在遇渣夫！出軌後竟失蹤了，竹財輝之助的小狗眼讓飾演老婆的安達祐實都忍不住想原諒他。（圖／Hami Video提供）

▲安達祐實在劇裡又遇渣夫。（圖／Hami Video提供）

現實生活中的她，曾經經歷2段婚姻，因為有過結婚與育兒經驗，更能體會劇中主角的困難處境，安達祐實回答：「這部作品雖然戲劇性強，但觀眾應該會從中找到共鳴與抒發感，就算沒有真的想對老公說『去死吧』，但那種日常的悶氣，是大家都懂的。」

▲竹財輝之助的小狗眼讓飾演老婆的安達祐實都忍不住想原諒他。（圖／Hami Video提供）

▲竹財輝之助的小狗眼讓飾演老婆的安達祐實都忍不住想原諒他。（圖／Hami Video提供）

《老公怎麼還不去死》最新劇情中，安達祐實迎來職涯轉機，卻接到警方來電：「妳先生可能捲入命案！」另一邊，相武紗季因被老公懷疑包養小鮮肉而遭到老公更變態的控管，最令人緊張的是，磯山沙也加原以為成功再教育記憶喪失的老公哲也（塚本高史飾演），沒想到老公早已恢復記憶，甚至在包裡安裝竊聽器，悄悄錄下妻子叫老公去死的對話，塚本高史最後出聲大嗆「我的記憶恢復了，你們這些蠢貨」，甚至放話：「接下來就讓你們見識我的精神虐待復仇劇！」誇張預告讓網友們陷入瘋狂討論「這劇已經超出日劇正常範圍，太瘋了、好愛」，該劇每週二在Hami Video獨家播出最新集數。

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安達祐實, 老公怎麼還不去死

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