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龍龍認身邊有新對象！甜蜜放閃「相處很舒服」　私下鬥嘴真實互動曝光

記者孟育民／專訪

知名脫口秀演員龍龍沈寂3年，宣布帶來全新單口喜劇大秀《2025 龍龍個人秀 EP5 花光光心慌慌》，融合她近年的人生轉折與成長，透過喜劇段子真實與觀眾分享。日前她接受《ETtoday星光雲》專訪，談及自己的感情狀況，透露身邊已有新對象，稱呼對方是「好夥伴」，露出甜蜜的笑容說：「最近過得蠻開心的，他會叮嚀我工作，或是在我創作很低潮的時候，他也不會逼我，他不會給我壓力，相處起來很舒服。」

▲▼ 龍龍專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 龍龍大方坦言自己身邊有新對象。（圖／記者黃克翔攝）

龍龍和好夥伴已熟識半年，是在朋友的聚會上認識，問到如何確認對方是對的人？她表示：「其實花蠻久的時間，慢慢相處，我其實比較及時行樂，至少相處起來要舒服，而且我也懶的一直換。」現年31歲的龍龍，坦言以前設定想在30歲前結婚，但沒想到事與願違，「我現在就覺得順其自然，我也過得很開心，我還是想結婚，但我不想生小孩，我也會確定對方不想生小孩才繼續，我以前當過國小課後才藝班的老師，見證過上百位的小朋友，從此確定我不想要生小孩，我覺得爸媽還是要心理準備好了再去。」

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▲▼ 龍龍專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 龍龍表示自己感情狀態穩定。（圖／記者黃克翔攝）

她過去也曾在感情中遇到渣男，經歷過幾次磨合才發現自己想要的愛情是什麼模樣，「現在的夥伴都說『如果妳出軌，我馬上可以找到更好的人，因為是妳高攀我』，我們其實心裡都覺得是對方高攀自己，在這樣健康的交友狀況之下，我們都活得蠻開心，因為我們都覺得對方稍有不慎，我們會遇到更好的。」她最後透露，會將感情故事放在此次演出的段子中，而好夥伴也會在台下觀賞，「他都會抱怨，我把他寫得很笨，你們看誰笑得很尷尬，可能就是他！」

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龍龍, 放閃, 賀瓏

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