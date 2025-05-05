壞特 ?te宣布7月開唱！　勇敢唱出女性真實心聲

▲ 壞特 ?te將在7月舉辦個唱。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

壞特 ?te將於7月4日在華山Legacy 舉行《Whyte Asia tour 2025 in Taipei》演唱會，她表示：「我想用歌聲說說我心裡的話，也唱出很多女生曾經有過的心情。」演唱會選在台北華山 Legacy 舉行，對壞特 ?te來說意義不小，「Legacy 對我來說是個很有氛圍的地方，第一次在這邊開個人專場，真的很興奮也有點緊張。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 壞特 ?te把演唱會主題定為「女性的力量」。（圖／寬宏藝術提供）



壞特 ?te表示雖然目前演出內容大概只準備了三成，但腦海裡已經有很多畫面。「我想做一場很真誠的表演，除了唱新歌，也會重新詮釋一些大家熟悉的作品，讓大家聽見不同樣子的我。」壞特 ?te這次特別把演唱會主題定為「女性的力量」，她坦言過去總覺得自己要溫柔、要壓抑一些情緒，「但後來慢慢學會面對自己的想法，也更願意把這些心路歷程寫進歌裡。」

她感慨地說：「有時候我們都太習慣忍耐，太害怕說出來會被當成麻煩。但這些情緒、這些想法，其實都很值得被聽見。」壞特 ?te希望，現場的每一首歌，都可以成為一種陪伴，她會把自己最真實的樣子帶上舞台，和大家一起面對內心那些複雜卻美麗的情感。門票將在5月7日中午12點正式開賣，購票請洽寬宏售票系統、萊爾富和OK超商。