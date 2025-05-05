ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

壞特 ?te宣布7月開唱！　勇敢唱出女性真實心聲

▲▼ 壞特 ?te將在7月舉辦個唱。（圖／寬宏藝術提供）

▲ 壞特 ?te將在7月舉辦個唱。（圖／寬宏藝術提供）

記者翁子涵／台北報導

壞特 ?te將於7月4日在華山Legacy 舉行《Whyte Asia tour 2025 in Taipei》演唱會，她表示：「我想用歌聲說說我心裡的話，也唱出很多女生曾經有過的心情。」演唱會選在台北華山 Legacy 舉行，對壞特 ?te來說意義不小，「Legacy 對我來說是個很有氛圍的地方，第一次在這邊開個人專場，真的很興奮也有點緊張。」

▲▼ 壞特 ?te把演唱會主題定為「女性的力量」。（圖／寬宏藝術提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 壞特 ?te把演唱會主題定為「女性的力量」。（圖／寬宏藝術提供）

壞特 ?te表示雖然目前演出內容大概只準備了三成，但腦海裡已經有很多畫面。「我想做一場很真誠的表演，除了唱新歌，也會重新詮釋一些大家熟悉的作品，讓大家聽見不同樣子的我。」壞特 ?te這次特別把演唱會主題定為「女性的力量」，她坦言過去總覺得自己要溫柔、要壓抑一些情緒，「但後來慢慢學會面對自己的想法，也更願意把這些心路歷程寫進歌裡。」

她感慨地說：「有時候我們都太習慣忍耐，太害怕說出來會被當成麻煩。但這些情緒、這些想法，其實都很值得被聽見。」壞特 ?te希望，現場的每一首歌，都可以成為一種陪伴，她會把自己最真實的樣子帶上舞台，和大家一起面對內心那些複雜卻美麗的情感。門票將在5月7日中午12點正式開賣，購票請洽寬宏售票系統、萊爾富和OK超商。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

朴信惠來台大秀「女團舞串燒」！　辣跳〈like JENNIE〉〈Whiplash〉

推薦閱讀

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」　結婚3年做人成功當媽

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」　結婚3年做人成功當媽

鄰居控叫床聲很吵！汪小菲老婆激動回前夫「別逼死我」對話全曝光

鄰居控叫床聲很吵！汪小菲老婆激動回前夫「別逼死我」對話全曝光

「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一！前夫曬證據控：戰小王叫床超大聲

「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一！前夫曬證據控：戰小王叫床超大聲

劉德華12歲愛女炫父沒人信！學校喊「我爸是劉德華」　同學反應曝光

劉德華12歲愛女炫父沒人信！學校喊「我爸是劉德華」　同學反應曝光

春風拍戲一半「粉紅超跑」驚喜探班！全劇組停工下跪　成功鑽轎底嗨了

春風拍戲一半「粉紅超跑」驚喜探班！全劇組停工下跪　成功鑽轎底嗨了

男團當眾比出「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警

男團當眾比出「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警

唐綺陽運勢／天秤感情「太忙出狀況」魔羯一見鍾情！水瓶小心掛病號

唐綺陽運勢／天秤感情「太忙出狀況」魔羯一見鍾情！水瓶小心掛病號

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

快訊／蔡依林新專輯真的來了！　「赤蛇纏繞頭」超狂造型震撼網

快訊／蔡依林新專輯真的來了！　「赤蛇纏繞頭」超狂造型震撼網

42歲謝婷婷宣布懷二胎！喜曬超音波照　放閃「小7歲澳洲男友」

42歲謝婷婷宣布懷二胎！喜曬超音波照　放閃「小7歲澳洲男友」

利菁赴日忘帶處方藥「急到快哭」！　尪秒訂機票來回飛感動她

利菁赴日忘帶處方藥「急到快哭」！　尪秒訂機票來回飛感動她

八點檔女星離婚3個月…拍戲途中出車禍！　「2條韌帶全斷」將動刀

八點檔女星離婚3個月…拍戲途中出車禍！　「2條韌帶全斷」將動刀

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」　結婚3年做人成功當媽

鄰居控叫床聲很吵！汪小菲老婆激動回前夫「別逼死我」對話全曝光

「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一！前夫曬證據控：戰小王叫床超大聲

劉德華12歲愛女炫父沒人信！學校喊「我爸是劉德華」　同學反應曝光

春風拍戲一半「粉紅超跑」驚喜探班！全劇組停工下跪　成功鑽轎底嗨了

男團當眾比出「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警

唐綺陽運勢／天秤感情「太忙出狀況」魔羯一見鍾情！水瓶小心掛病號

正妹補教名師「宣布AV出道」！身材太辣學生全走神　起底曾是童星

快訊／蔡依林新專輯真的來了！　「赤蛇纏繞頭」超狂造型震撼網

42歲謝婷婷宣布懷二胎！喜曬超音波照　放閃「小7歲澳洲男友」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

壞特 ?te

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Makiyo直球槓楊丞琳挨轟！　舊愛歐漢聲露面回應了
  2. 啦啦隊女神禾羽「挨酸跳舞划水」　本人吐心聲釣出3團員力挺
  3. 鄧麗君神秘遺作曝光！　「逝世30週年音樂會」時間地點一次看
  4. 邱軍撞死運將還肇逃！父母屏東北上聽庭　媽致歉：請給他一個機會
  5. 張穎穎參戰！汪小菲再婚她諷「皇家兒媳」現又開酸Mandy：天道輪迴
  6. 雷／《機智住院醫生生活》出現臺灣！　劇迷驚喜瘋猜：是金大明
  7. 網美現蹤台北街頭「電線杆跳鋼管」19秒片震撼網！　她真實身分竟是空姐
  8. 虞承璇宣布離開主播台　感性告別曝未來動向：我畢業了！
  9. 「樂天三本柱」合體應援畫面太香！　禹洙漢發燒強撐上場...身體狀況曝光
  10. 安達祐實遇渣夫！出軌後竟失蹤了　《老公怎麼還不去死》瘋到觀眾喊報警

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366