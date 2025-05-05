Rosé爆紅後罹患皮蛇！　認「擔心BLACKPINK被忘記」：我要怎麼生活

▲楊貴媚的皮蛇因為沒有盡早就醫，拖了兩個月讓她十分難受。（圖／CTWANT提供）

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獲獎無數、行程滿檔的楊貴媚，由於長期累積的工作疲勞，再加上感冒久咳未癒，身體狀況差，前陣子竟然得了俗稱皮蛇的帶狀皰疹，還錯過黃金治療期，神經痛了整整2個月，日前才逐漸恢復健康。皮蛇形成原因主要是水痘病毒復發，症狀包括：身體單側紅腫發癢、神經痛、起水泡等。通常是在秋冬之際氣溫下降免疫力變差，身上、臉部發癢，狀況類似皮膚過敏，不久後卻開始發紅、持續刺痛與神經痛，表面起顆粒狀水泡，若沒有盡早就醫，感染後恐怕有併發重症的風險。

去年BLACKPINK的Rosé與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作〈APT.〉造成全球大轟動，不過那時Rosé 上節目竟自爆曾因擔心沒人會再找 BLACKPINK，壓力大到皮蛇上身，罹患帶狀疱疹！坦言自己是工作狂的Rosé，只要工作行程滿滿就會感到很幸福，人生最大的興趣就是工作，反而到了該休息的時候，不知道自己該做什麼，還提到在新冠肺炎時期，幾乎所有事情都停擺時，因為不能活動，她壓力大到皮蛇纏身：「我那時候苦惱如果這樣下去，沒有人找 BLACKPINK 怎麼辦，那我要怎麼生活呢？」擔心自己還在事業上升期，可能會變成失業的人，因空白期被大眾淡忘，才會壓力大到得了帶狀疱疹。好在後來恢復健康，事業也並未受到疫情影響。

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▲Rosé自爆曾「皮蛇上身」，全因壓力所致。（圖／翻攝自Rosé IG）

那英去年參加歌唱節目《歌手2024》表現欠佳，一度還意外墊底拿下第7名，她在接受訪問時透露染上了帶狀皰疹，而且還是長在眼睛附近。雖然她表示：「沒事的，很多人都會長，有些人長在腰上、背上。」但隨後也忍不住向主持人抱怨，「好煩的，不長背上，還長我眼睛裡頭，沒事，我能唱。」坦言因墊底失去了自信，懷疑自己在選曲方面是不是出了問題。那英輕描淡寫形容自己長皮蛇，不過感染部位若靠近眼睛周圍的三叉神經，若沒治療好，其實是有失明的風險。幸好最後只是虛驚一場。

▲那英去年參加歌唱節目《歌手2024》疑似因壓力過大，在錄影前2天眼睛週遭長了皮蛇。（圖／翻攝自微博）

金鐘雙料得主藝人苗可麗曾在接受媒體訪問時分享自己罹患帶狀疱疹的血淚經驗，形容那種疼痛的感覺彷彿電流竄過神經、火燒刀割，連拍戲時都無法正常坐下只能側坐，她覺得皮蛇的痛超越生小孩的痛，而且是持續性的，本以為得過一次就不會再發作，沒想到只要工作壓力大一點、稍微睡眠不足，就會多次反覆復發，讓她苦不堪言，如人間煉獄一般。但她一開始也是輕忽帶狀疱疹的嚴重性，仍一直工作沒有好好治療，結果每半年發作2次帶狀疱疹，而且每次都從腰部、屁股開始痛，現在只能忍著與皮蛇共存。

▲苗可麗忙於工作疏於治療，皮蛇經常反覆發作令她苦惱。（圖／翻攝自苗可麗臉書）

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