春風拍戲一半「粉紅超跑」驚喜探班！全劇組停工下跪　成功鑽轎底嗨了

記者田暐瑋／綜合報導

玖壹壹成員春風（洪瑜鴻）投入電影《死亡賭局》的拍攝工作，日前在北港取景時，意外迎來白沙屯媽祖的繞境隊伍「探班」，他也幸運成功「鑽轎底」，興奮說：「媽祖94棒，我愛媽祖！」

▲春風拍戲拍一半，驚喜遇到白沙屯媽祖。（圖／翻攝自春風Threads）



春風日前和劇組在中國醫藥大學北港附設醫院取景，當天推測媽祖繞境可能經過拍攝場地，還開啟「媽祖GPS」研究路線，之後拍到一半，白沙屯媽祖的繞境隊伍果然經過現場，當下全體人員立刻停工追隨媽祖，「神奇的是，媽祖還停在我們臨時弄的供桌，然後還讓大家鑽轎底，真的是太棒了，也希望大家拍戲順利平平安安。」

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▲春風拍戲拍一半，驚喜遇到白沙屯媽祖。（圖／翻攝自春風Threads）



「粉紅超跑」苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香是年度宗教盛事，今年創下33萬信眾隨行紀錄，有網友在臉書發問，「有一件事我很好奇，就是媽祖神轎是無固定路線的，那頭旗車是怎麼知道他要開去哪一條路的？」有網友解答笑說：「頭旗常被放生呀！可見你沒參與過。」

▲春風拍戲拍一半，驚喜遇到白沙屯媽祖。（圖／翻攝自春風Threads）



事實上，進香行程沒有固定期程和路線，全按照白沙屯媽祖旨意，進香路徑也全由媽祖神轎指引，進香時程則憑擲筊。另外，媽祖神轎因覆蓋防雨的粉紅色帆布，也因此被稱為粉紅超跑。廟方就曾在2023年分享「粉紅超跑」的由來，「粉紅」指的是正是該塊粉紅色遮雨布，「超跑」則有進香行進速度敏捷的意思。