男團當眾比出「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警

記者吳睿慈／綜合報導

南韓選秀實境節目《Fantasy Boys》打造出團體FANTASY BOYS，他們在2023年正式成軍出道，2年來努力在歌壇耕耘，怎料，韓網4日卻有一則成員疑似發出「求救訊號」的文章討論，且是由隊長嫝珉瑞所比出，令韓網發現不對勁，認為他們恐怕遭到虐待，留言區各種評論發毛直呼「是不是該報警」、「老闆金光洙是慣犯」。

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▲FANTASY BOYS疑似比出「求救訊號」，韓網認為不太對勁。（圖／翻攝自theqoo）



FANTASY BOYS近期以新歌〈Undeniable〉回歸歌壇，卻被發現隊長嫝珉瑞疑似不斷在比出「求救手勢」，且他比出手勢以前甚至視線看向旁邊，彷彿在看別人的眼色，由於該手勢不只出現過一次，他們連私下錄製打招呼影片時，也會有人突然比手勢，很快就引起網友的注意。

▲FANTASY BOYS比出的手勢是「求救訊號」。（圖／翻攝自theqoo）



不僅如此，嫝珉瑞原預計在5月4日出席視訊簽售活動，公司方面卻緊急表示「嫝珉瑞因狀態不好無法參加活動」，其他成員李瀚穦、洪成旻也曾經在與粉絲溝通的平台上釋出訊息表示狀態不好，其中一人表示「我的耳朵流血了，剛剛從醫院回來，好痛」，他雖安慰著歌迷「沒事，不要擔心」，但他並未說明造成耳朵流血的原因，使得成員出現人身安全疑慮的傳言傳得更盛。

▲▼FANTASY BOYS成員曾表示「耳朵流血去了醫院」，以及幾則心情低落的文字訊息。（圖／翻攝自theqoo）



就連成旻也曾在平台上透露出低落心情，寫著「今天也是很累的一天，現在才回到家」，隊長嫝珉瑞則是補充寫下「現在才下班，不容易，本來想說沒事的，但好像無法沒事，心情有點複雜」，意有所指的文字與各種巧合令歌迷感到毛骨悚然。

▲FANTASY BOYS隊長嫝珉瑞4日突然缺席視訊活動。（圖／翻攝自theqoo）



FANTASY BOYS疑似比出求救訊號的文章在韓網熱議，但目前公司方面沒有相關回應，而他們經紀公司創立老闆金光洙過去是GM娛樂、Core Contents Media、MBK娛樂等公司的代表，打造過T-ara、DIA等團體，過去確實負面醜聞纏身，使得韓網輿論更不佳，留言直呼「看到老闆不意外」、「如果是金光洙旗下藝人有點擔心」。