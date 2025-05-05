楊丞琳演唱會收7大咖賀卡！回飯店驚覺「粉絲還留場內」：以為大家都知

記者劉宜庭／綜合報導

楊丞琳「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會昨（4日）唱進香港站，睽違7年再次在當地開唱，吸引大批粉絲到場支持。演出結束後，場館觀眾不願離去，齊聲高喊「Encore（安可）」讓她感動直呼：「好久沒聽到Encore的聲音，謝謝你們！」

▲楊丞琳近期忙著世界巡迴演唱會。（圖／翻攝自楊丞琳微博）



楊丞琳在IG限時動態中透露，自從第二次巡演開始就取消了安可橋段，因此「以為大家都知道」。這次香港粉絲的熱情反應讓她驚喜又感動，「我一下台就忙著挑照片、洗頭洗澡，沒想到大家還留在場館，謝謝你們的熱情。」她也不忘向香港的歌迷喊話，「希望下次見面不要隔七年，回家小心喔！」

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▲楊丞琳回飯店才知道粉絲留在場館喊安可10多分鐘。（圖／翻攝自楊丞琳IＧ、微博）

除了粉絲力挺外，楊丞琳這場演唱會更獲得演藝圈重量級大咖獻上祝福，包括劉德華、張柏芝、Twins（阿Sa蔡卓妍、阿嬌鍾欣潼）、王祖藍、李亞男、容祖兒等人紛紛送上花籃及賀詞，場面星光熠熠。其中，她看見天王華仔的賀卡，更是忍不住驚呼：「發生什麼事！好驚喜！謝謝華仔哥！」

▲楊丞琳演唱會收到許多賀卡。（圖／翻攝自楊丞琳IＧ）

此外，楊丞琳還特別提到，多位送花嘉賓是她出道初期的唱片公司宣傳人員，如今從工作夥伴成為朋友，讓她深受感動「有你們在我很安心」；另外，就連25年前剛出道時的唱片公司團隊也捎來賀卡，她同樣感動表示：「有你們在，唱《一千零一個願望》格外有感，愛你們。」本次演唱會不僅圓滿落幕，更展現她與香港粉絲多年來的深厚情感，以及她在演藝圈的好人緣。