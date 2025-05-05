企圖炸Lady Gaga 210萬人演唱會！　巴西2男子遭逮

記者劉宜庭／綜合報導

美國流行天后Lady Gaga（女神卡卡）於巴西當地時間3日在里約熱內盧科帕卡巴納海灘舉辦免費大型戶外演唱會，吸引超過210萬人參加。與此同時，當地警方成功阻止一起炸彈攻擊計畫，逮捕2名巴西男子，阻止一場可能造成嚴重傷亡的恐怖行動。

▲Lady Gaga巴西舉辦演唱會吸引超過210萬人朝聖。（圖／翻攝自Lady Gaga IG）

巴西警方與司法部4日證實，成功瓦解一起針對該場演唱會的炸彈攻擊計畫，並在全國展開大規模行動逮捕2人，另突襲9處地點，阻止一場可能造成嚴重傷亡的恐怖行動。警方表示，嫌疑人企圖招募年輕人與未成年人，在現場以自製炸藥與汽油彈發動協同式攻擊，攻擊目標直指LGBTQ+人群。相關行動被官方定調為「假怪獸行動」。

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據警方說法，涉案團體以假冒Lady Gaga粉絲「小怪獸」之名，實際上卻在網路散播仇恨犯罪、自殘、戀童癖與極端暴力等訊息。他們嘗試藉由在高關注度的演唱會上發動攻擊，在社群媒體上「獲得聲望」。警方指出，該組織的行動明顯針對Lady Gaga長期支持的LGBTQ+社群。

這場演唱會不僅是Lady Gaga自2012年以來首次重返巴西，也吸引大量同志族群與酷兒文化支持者參與。她曾多次公開聲援多元性別社群，表示「願意為他們擋子彈」，她在近期也呼籲世人：「那些充滿仇恨與無知的人，應該向酷兒社群學習愛與善意。」

巴西警方透露，這波行動部分也是根據美國領事館提供的威脅情報協調進行。整場演唱會期間，警方以「謹慎與精確」方式行動，以防在人群中引發不必要的恐慌或訊息失真。

Lady Gaga的發言人接受《CNN》訪問時表示：「我們直到今早的媒體報導才得知這起威脅。」他強調，在演唱會舉辦前與進行期間，「沒有任何已知安全問題」，也未接獲警方或主辦單位主動通報潛在風險。發言人補充，團隊始終與執法單位密切合作，對現場的安保措施充滿信心。一位在現場參與演唱會的歌迷也對外媒表示：「很高興警方當時沒有公開消息，否則可能會引發恐慌。」