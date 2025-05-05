楊貴媚罹皮蛇「上身全長滿」錯過治療期！　神經痛2個月：吃藥吃到腳腫

▲楊貴媚工作滿檔，前陣子竟罹患皮蛇，拖了2個月才痊癒。（圖／CTWANT提供）

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楊貴媚行程滿檔，去年以《春行》拿下桃園電影節影后，又以《小雁與吳愛麗》拿下金馬最佳女配角以及今年的亞洲電影大獎最佳女配角獎，雖有獎項加持，但工作馬不停蹄，也讓她健康亮起了紅燈。她先前曾喊著想休長假，據了解除了是工作太忙、感冒久咳未癒，她前陣子還得了俗稱皮蛇的帶狀皰疹，錯過黃金治療期，神經痛了整整2個月才恢復。

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▲楊貴媚獲獎無數，三月底還曾獲亞洲電影大獎，不過健康卻亮紅燈。（圖／亞洲電影大獎官方提供）

據悉，楊貴媚早在今年初就因感冒久咳難以入眠，她忙到沒時間看醫生，沒想到咳嗽才剛和緩，皮蛇就接著來報到。她受訪時表示，她當時咳嗽咳到睡不著，只能先吃感冒藥暫時壓住症狀，「我吃藥吃到兩隻腳都腫了，連穿跟鞋都痛！大家就說這可能傷到腎了，叫我先不要再吃。」過沒幾天，她身上開始出現紅疹，先是左胸起了幾粒紅疹，不痛不癢，沒幾天開始長到後背，「我原本以為是過敏，結果長到後背以後，過沒幾天就開始痛。」

然而發作初期時正值過年，診所醫院都休假，她直到開始神經痛驚覺不對，去看醫生卻無藥可吃，她無奈表示：「那時候醫生說我過了黃金治療期，只能等它自己好，開了止痛藥跟肌肉鬆弛劑給我。」她當時因為神經痛，痛到睡也睡不著，甚至連站起身都有困難，唯一能感覺舒緩的就是熱水袋，靠著熱敷減輕疼痛感，加上自體免疫力才慢慢好轉。

但她從得皮蛇到真正痊癒，花了將兩個月的時間，「這不是我第一次得，之前是長在大腿上，只有4顆紅疹，很快就好了。沒想到第二次發作會如此嚴重。」痊癒過後的她，靠著運動來恢復身體健康，除了自己在家跑超慢跑，也會帶著臥病在床的媽媽一起，活動活動筋骨。

▲楊貴媚（左一）在《老少女奇遇記》中傳達了很多人與人之間的情感，還表示「不想做只是去觀光或吃美食的節目」。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

至於是否想休個長假好好養身體？她透露早就已經開工很久了，笑喊： 「我忙著還債啊！還之前答應人家的廣告、演講、還有一些工作。」人情債讓她一刻也不得閒。她也以自身經歷喊話，平時一定要注意健康，好好培養抵抗力，免得身體亮紅燈。

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