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42歲謝婷婷宣布懷二胎！喜曬超音波照　放閃「小7歲澳洲男友」

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星謝婷婷是謝霆鋒的妹妹，現年42歲的她育有一名6歲女兒，4日再度於社群宣布懷二胎的好消息，並分享了一組溫馨照。自從移居加拿大後，她專注照顧女兒，但一直未公開女兒生父身份。然而，今年情人節，她無預警公開與外籍男友的合照，大方展示幸福生活，此次宣布懷孕，她拿着超音波照片，與男友在車內合影，並寫下「Life lately… Part 1 & 2 ♥️」，分享喜悅之情。

▲謝婷婷開心宣布二胎喜訊。（圖／翻攝自謝婷婷Instagram）

▲謝婷婷開心宣布二胎喜訊。（圖／翻攝自謝婷婷Instagram）

從照片中可見，謝婷婷似乎已經臨近分娩，孕肚明顯，她在產檢時露出燦爛笑容，對於即將升格為二寶媽相當興奮，此外她還上傳了超音波影片，可看見胎兒的跳動。女兒Sara也參與其中，將頭靠近媽媽的肚子，似乎在與腹中弟弟或妹妹對話，場面溫馨感人。謝婷婷的分享引來網友熱烈迴響，紛紛為她送上誠摯的祝賀。

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▲謝婷婷開心宣布二胎喜訊。（圖／翻攝自謝婷婷Instagram）

▲謝婷婷的女兒與腹中的弟妹對話。（圖／翻攝自謝婷婷Instagram）

據港媒報導，謝婷婷的男友名為Mathew，現年35歲，兩人是姐弟戀。男方畢業於澳洲斯威本科技大學，畢業後進入大型家具零售連鎖店工作，短短3年便晉升為零售總監。他不僅事業有成，還十分疼愛謝婷婷的女兒，經常陪伴母女倆。隨著新成員的加入，父母謝賢與狄波拉再添一孫，謝霆鋒則又多了一個外甥。

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