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木村拓哉現身鼎泰豐包小籠包　揭開美味秘辛「18摺、21g」：最好吃！

記者吳睿慈／綜合報導

日本天王木村拓哉日前為了代言來到台灣，他趁著工作空擋前往中山區逛古著，還去吃了道地的牛肉麵，3日更新最新一集旅台Vlog，他現身知名餐廳鼎泰豐學做小籠包，連董事長楊紀華都大讚「很厲害」，並公開美味秘訣在於要將餃子皮摺18摺，以及皮加餡總重量應為21克。影片尾聲，他也公開了送給台灣保鑣一人一條香奈兒精品的幕後花絮，對於工作人員出手相當大方。

▲▼木村拓哉現身鼎泰豐包小籠包　揭開美味秘辛「18摺、21g」：最好吃！。（圖／翻攝自YouTube）

▲鼎泰豐楊董事長親自接待木村拓哉。（圖／翻攝自YouTube）

木村拓哉3日再度公開一則來台幕後，他前往到鼎泰豐學做小籠包，餐廳董事長楊紀華親自教學，從桿皮、包餡全都自己體驗，聽到老闆不斷稱讚「很好」、「最棒」，他則露出害羞笑容，表示自己是第一次做。雖是初體驗，但他光是包餡就抓得很精準，皮加餡總重量為21克，他只差了1克，再次獲得董事長肯定「很好」。

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▲▼木村拓哉現身鼎泰豐包小籠包　揭開美味秘辛「18摺、21g」：最好吃！。（圖／翻攝自YouTube）

▼▲木村拓哉首次嘗試做小籠包。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼木村拓哉現身鼎泰豐包小籠包　揭開美味秘辛「18摺、21g」：最好吃！。（圖／翻攝自YouTube）

兩人互動很逗趣，董事長先示範用大拇指與食指將皮捏起的包小籠包方式，木村拓哉雖感到有點困難，但沒多久就熟能生巧，越包越在行，只是爆笑的是，在他包完第一個小籠包後，職員才告訴他美味的關鍵在於皮摺18摺，嚼勁才會剛剛好，他幽默回答「應該先跟我說吧」，逗得現場笑聲不斷。

▲▼木村拓哉現身鼎泰豐包小籠包　揭開美味秘辛「18摺、21g」：最好吃！。（圖／翻攝自YouTube）

▲木村拓哉試吃自己所做的小籠包。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼木村拓哉送了保鑣一人一個香奈兒。（圖／翻攝自YouTube）

▲木村拓哉送了保鑣一人一個香奈兒。（圖／翻攝自YouTube）

自己親自包的小籠包出爐，木村拓哉試吃後認證18摺確實口感最好，而他此趟台灣之旅，所到之處都有保鑣跟著，他體恤工作人員的辛苦，除了外帶許多鼎泰豐美食，還買了一人一條香奈兒精品給保鑣，每人都有一份，用日文「謝謝」表達謝意，這趟溫馨的台、日互動掀起一陣討論。

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