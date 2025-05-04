黃偉晉「居家私密樣」全公開！　回槓酸民：已經變死魚

▲ 黃偉晉敷著面膜上台開唱。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

黃偉晉昨（3日）於Legacy Taipei舉辦《Welcome to Wayne’s House Party – Fan Concert》，一開場便隨著鬧鐘響起、熟悉的「阿姨叫起床」聲音響徹場館，偉晉以居家睡衣造型現身沙發，緩緩揭開《房間裡的雲》與《日安日安》兩首曲目，彷彿讓觀眾走入他的清晨日常，在慵懶的旋律裡開啟新的一天。幽默又生活感十足的第一段talking橋中，他一邊刷牙一邊與歌迷聊天，更教歌迷除口臭要訣就是一定要刷舌苔，毫無包袱地展現真實自我，引得全場笑聲不斷，更在台上直接換裝，令全場驚呼連連。

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▲▼ 黃偉晉以居家風開唱。（圖／寬宏藝術提供）



黃偉晉還坐在沙發上邊吃零食邊演唱《一天》，重現宅男日常，逗趣模樣引起全場共鳴，緊接著的健身橋段，他搬出臥推椅、啞鈴、瑜珈墊，還脫外套換上運動造型熱唱《好累》，誠意與創意滿點，彷彿真的邀觀眾一同參與他的一天。當晚的中後段，小舞台部分特別安排自彈自唱段落，偉晉與吉他手在高腳椅上合奏《永遠永遠》、《魚》、《太聰明》與《伴》等作品，溫柔又貼心的音樂交流，為粉絲帶來難得的親密感。

接近尾聲時，他演唱《唱歌的時候就變了一個人》、《歡迎光臨》等快節奏歌曲讓全場陷入歡樂氛圍，更大方談起面對網路酸民已經採取「死魚模式」，偉晉指出：「因為不了解你的人就是不會想要理解你，解釋再多都沒用。」下一首更驚喜邀請林思宇、艾莉兒與雨婷三位嘉賓登台合唱《我好寂寞》，Rap橋段由「宇宙」擔綱演出，四人合體更搭配律動舞蹈，現場嗨翻，更即興帶來Solo舞蹈加碼，艾莉兒也感性表示：「能夠與朋友一起工作真的很開心，也很感謝偉晉能給她們女團Ａ’N’D合體的機會。」

在與嘉賓道別後，偉晉緩緩坐回沙發區，獨自唱出《我在紐約打電話給你》、《決定不想你》與《偷偷》、《膽小鬼》組曲，更感性告白一路以來支持與半路加入的歌迷，為演唱會畫下完美句點，但歌迷熱情不減，大喊「起床」呼喚黃偉晉的安可舞台，偉晉換上浴袍造型重返舞台，敷著面膜幽默登場，再次展現「家」主題的可愛與創意，再以輕快的《Everyday》做為完美收尾，氣氛溫暖動人