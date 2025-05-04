去年吸毒！南太鉉「拚復出推新歌」　2天後活動遭取消

記者張筱涵／綜合報導

韓國歌手南太鉉曾是WINNER成員，退團後專注在個人音樂活動，組過樂團South Club，擔任隊長、主唱和吉他手，不過他在2024年因吸毒被判1年有期徒刑、2年緩刑，形象一落千丈，原定於6日參加《K-pop Week in 弘大》小劇場公演力拚復出，但大眾反應不佳，最終取消。

▲南太鉉活動被取消。（圖／翻攝自Instagram／souththth）



據韓媒《Xports News》報導，南太鉉本計劃透過這場演出作為復出舞台，並在此次演出中首次公開新曲，表達對復出的強烈意志。然而，由於他的出演引發不少負面輿論，最終該場演出未能如期舉行。

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《K-pop Week in 弘大》音樂節的企劃人尹亨彬此前在記者見面會中曾表示，南太鉉復出意志堅定，並希望他能在這次舞台上展現真心：「觀眾將能見證南太鉉的真誠演出。」但最終，南太鉉未能在觀眾面前亮相。

《K-pop Week in 弘大》音樂節自上月11日開幕，並將持續至本月11日。該音樂節以「更靠近、更真誠」為標語，將粉絲與藝人之間的距離拉近，並以小劇場為舞台，展現現場演出的魅力，收穫了不少好評。

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